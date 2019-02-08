Сходили за блинчиками: новосибирцы увидели дохлую мышь у киоска с выпечкой
В пятницу, 8 февраля, новосибирцев, которые были у блинного киоска у Нарымского сквера, ждал неприятный сюрприз: там на снегу лежала дохлая мышь.
Эти снимки разошлись по соцсетям, и сейчас новосибирцы шутят в комментариях кто во что горазд:
- Вопрос не в том, откуда она взялась, а где конкретно поела, - пишут одни.
- Сходила за блинчиками, - смеются другие.
- От таких морозов не то что мышь замерзнет, кажется, уже все замерзло, - сетуют на пришедшие холода третьи.
- Не дожила до пенсии, на работу бежала, - юморят четвертые.
- Где люди, там и мыши. А также тараканы. Извечный симбиоз, - философски замечают пятые.
- Под одним из известных желтеньких киосков живую виде: она выбежала аккуратно, нашла около мусорки несколько семечек, поела и скрылась под ларек. - описывают собственную встречу с грызуном шестые.
ИСТОЧНИК KP.RU