2019-02-08T14:17:11+03:00
Общество

Сходили за блинчиками: новосибирцы увидели дохлую мышь у киоска с выпечкой

Сейчас сибиряки шутят в комментариях в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Дохлая мышь лежала у киоска.Дохлая мышь лежала у киоска.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В пятницу, 8 февраля, новосибирцев, которые были у блинного киоска у Нарымского сквера, ждал неприятный сюрприз: там на снегу лежала дохлая мышь.

Эти снимки разошлись по соцсетям, и сейчас новосибирцы шутят в комментариях кто во что горазд:

- Вопрос не в том, откуда она взялась, а где конкретно поела, - пишут одни.

- Сходила за блинчиками, - смеются другие.

- От таких морозов не то что мышь замерзнет, кажется, уже все замерзло, - сетуют на пришедшие холода третьи.

- Не дожила до пенсии, на работу бежала, - юморят четвертые.

- Где люди, там и мыши. А также тараканы. Извечный симбиоз, - философски замечают пятые.

- Под одним из известных желтеньких киосков живую виде: она выбежала аккуратно, нашла около мусорки несколько семечек, поела и скрылась под ларек. - описывают собственную встречу с грызуном шестые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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