2019-02-08T13:35:29+03:00
Общество

Телефонистка, любительница Ремарка и модель: топ-5 самых красивых сотрудниц сибирской Росгвардии января

«Комсомолка» публикует промежуточные итоги конкурса «Краса сибирской Росгвардии - 2019», в пятерку лидеров попали очень необычные девушки
Виктория МИНАЕВА
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В январе лидером голосования стала Наталья Школьная.В январе лидером голосования стала Наталья Школьная.
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«КП» - Новосибирск» совместно с Управлением Сибирского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации готовится назвать имя самой обаятельной и привлекательной девушки в погонах, произойдет это 20 марта 2019 года. Сейчас же мы публикуем промежуточные итоги голосования читателей сайта kp.ru. А их с 20 декабря было очень много, конкурс просмотрели более 274 тысяч раз, девушки получили тысячи голосов, а некоторые - даже десятки тысяч!

Предварительная пятерка лидеров получилась весьма необычной.

На первом месте - Наталья Школьная из закрытого городка Северска Томской области. За девушку отдали уже более 21 тысячи голосов, похоже, проголосовала пятая часть города, где живет Наталья. Или, может, вся воинская часть! Этой красавице пошли бы не только погоны, но и белый халат, ведь по образованию Наталья - медик. Вслед за мужем-военным она переехала в Северск и связала свою судьбу с Росгвардией, Наталья служит телефонисткой.

На втором месте - старший инженер пункта централизованной охраны ОВО по городу Улан-Удэ Роксана Михайлова. Она очень близка к лидеру голосования Наталье - их разделяют всего 147 голосов.

Библиотекарь клуба Управления Росгвардии по Омской области Юлия Асмус могла бы составить конкуренцию своей звездной однофамилице Кристине. Девушка, которая зачитывается Ремарком и Булгаковым, прививая любовь к классике в том числе военным, на третьем месте. За Юлию отдали голоса более 14 тысяч раз.

На четвертом месте младший сержант Екатерина Бабушкина из Бурятии, за которую проголосовали более 9 тысяч раз. Екатерина могла бы стать успешным модельером - в нерабочее время она обожает придумывать наряды для себя и дочки и все фантазии исполняет сама с помощью швейной машинки.

А на пятом месте - профессиональная модель Валерия Чикчит. Леру многие помнят по конкурсу «Мисс Россия», в котором девушка участвовала в 2014 году. Она не раз побеждала в различных конкурсах красоты, но профессию выбрала более серьезную, продолжив семейную династию военных. Мы уверены, что такому младшему лейтенанту полиции готовы подчиниться все хулиганы Тывы. Валерия набрала более 8 тысяч голосов.

Напомним, что голосование на сайте kp.ru продлится до 20 марта 2019 года. Как изменится к тому времени пятерка лидеров, выбираете именно вы, наши читатели.

Девушки, которые лидируют по голосам. Но все еще может измениться!

Девушки, которые лидируют по голосам. Но все еще может измениться!

ИСТОЧНИК KP.RU

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