Распоряжение подписано: на строительство перинатального центра направляют 2,3 млрд рублей
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащением перинатального центра в Новосибирской области.
— Для Государственной Новосибирской областной клинической больницы в 2019 году предполагается выделение 519 млн рублей и в 2020 году — 1,8 млрд рублей, — уточняют в правительстве Новосибирской области.
До 15 февраля должны быть заключены все необходимые соглашения для предоставления субсидий.
Напомним, строящийся в регионе перинатальный центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи. Губернатор Андрей Травников неоднократно заявлял о важности объекта для региона. На реконструкцию центра также будут выделены средства из областного бюджета.
Всего, согласно распоряжению, из федерального бюджета субсидии получат 45 регионов на строительство и реконструкцию 53 объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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