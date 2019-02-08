2019-02-08T12:56:19+03:00
Здоровье

Распоряжение подписано: на строительство перинатального центра направляют 2,3 млрд рублей

Первый транш поступит уже в этом году
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи.Центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащением перинатального центра в Новосибирской области.

— Для Государственной Новосибирской областной клинической больницы в 2019 году предполагается выделение 519 млн рублей и в 2020 году — 1,8 млрд рублей, — уточняют в правительстве Новосибирской области.

До 15 февраля должны быть заключены все необходимые соглашения для предоставления субсидий.

Напомним, строящийся в регионе перинатальный центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи. Губернатор Андрей Травников неоднократно заявлял о важности объекта для региона. На реконструкцию центра также будут выделены средства из областного бюджета.

Всего, согласно распоряжению, из федерального бюджета субсидии получат 45 регионов на строительство и реконструкцию 53 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Телефонистка, любительница Ремарка и модель: топ-5 самых красивых сотрудниц сибирской Росгвардии января
«Губка Боб, это ты?»: новосибирцев рассмешил пассажир метро с коробкой на голове
Попались на покупках: полиция ищет парней, которые украли кошелек с банковскими картами
Конкуренты шаолиньским монахам: видео, где школьники летают и машут мечом, посмотрели три тысячи раз
Глава района, где из-за ямы погибли дети, назвал жалобы жителей «информационной войной»
«Папа гордится мною»: художница открыла выставку картин с обнаженной собой
Потеряли три часа: электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии
Банк УРАЛСИБ вошел в топ-20 банковского рынка по активам
Помогала следствию: замглавврача детской больницы отделалась условным сроком за аферу с деньгами пациентов
Хватило трех минут: трехлетний мальчик оказался заперт один в машине на Мочищенском шоссе
Возле цирка «Субару» влетел в столб: водитель бросил машину и сбежал
Штаны колом: новосибирцы присоединились к забавному флешмобу с замороженной одеждой
Погода на день в Новосибирске: 8 февраля будет минус 25 градусов и дымка
«Все переживали за выпрыгивающую грудь»: сибирячка рассмешила Интернет танцем со спадающим топом
Перепутали: новосибирская прокуратура извинилась перед парнем, которого судили вместо жулика
В Новосибирске на АЗС загорелись машина и колонка
«Куда нам его? У нас итак 249 собак!»: зоозащитницу протащили на машине после отказа принять щенка
Что напишем? Будущий памятник Сталину хотят дополнить табличками с текстом
Опасное влияние: поклонница сериала «След» трижды и без взлома ограбила квартиру соседки
«Ешкин свет, полностью вспыхнула»: очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в машине
Изгонять дьявола будут врачи: суд решил лечить сибирячку, порезавшую священника мечом
Бердск под контролем: губернатор Новосибирской области дал поручения по развитию города-спутника
350 тысяч за фото: новосибирец продает снимок Индиры Ганди, сделанный в Сибири
Не видно ничего: вылет из Новосибирска в Якутск отложили из-за тумана
Покажи свою родинку: онкологи приглашают сибиряков бесплатно проверить кожу на рак