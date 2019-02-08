Попались на покупках: полиция ищет парней, которые украли кошелек с банковскими картами
Полиция ищет молодых людей, которые закупились в супермаркете украденными картами.
— Полиция ищет подозреваемых в краже неизвестных молодых людей. 18 октября 2018 года у пассажирки маршрутного такси был похищен кошелек, в котором находились две банковские карты. В этот же день неизвестные, используя похищенные у женщины банковские карты, трижды приобрели продукты питания в супермаркете на улице Героев Труда, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
На видео видно, как молодые люди прикладывают карту и несколько раз делают покупки, поскольку оказалось, что по банковской карте можно рассчитываться без пин-кода.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемых, просят звонить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-19-02, 232-18-70, 8-913-951-42-76.
Покупки по украденной карте в магазине..
ИСТОЧНИК KP.RU