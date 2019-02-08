Попались на покупках: полиция ищет парней, которые украли кошелек с банковскими картами

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-08T12:00:20+03:00

Парни несколько раз рассчитались картой в магазине. Фото: МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске похитители кошелька с картами попали на видео в магазине

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Полиция ищет молодых людей, которые закупились в супермаркете украденными картами.

— Полиция ищет подозреваемых в краже неизвестных молодых людей. 18 октября 2018 года у пассажирки маршрутного такси был похищен кошелек, в котором находились две банковские карты. В этот же день неизвестные, используя похищенные у женщины банковские карты, трижды приобрели продукты питания в супермаркете на улице Героев Труда, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

На видео видно, как молодые люди прикладывают карту и несколько раз делают покупки, поскольку оказалось, что по банковской карте можно рассчитываться без пин-кода.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемых, просят звонить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-19-02, 232-18-70, 8-913-951-42-76.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690744" frameborder="0"></iframe> Покупки по украденной карте в магазине..

ИСТОЧНИК KP.RU