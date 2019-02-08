Конкуренты шаолиньским монахам: видео, где школьники летают и машут мечом, посмотрели три тысячи раз

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Чемпион мира по ушу и тренер центра развития ушу «Архат» снял необычный ролик, который набирает популярность в сети. Сергей Суховей показал, как тренируются его юные спортсмены.
— Мы хотели вдохновить людей на занятия, а также отразить романтику спорта и достижений, — объяснил «КП»-Новосибирск» автор ролика, тренер Сергей Суховей. — Ушу — на грани спорта и искусства. Это самовыражение через движения и их красоту. Оно воспитывает волю, дисциплину и сознательность.
В ролике дети используют разное оружие и выполняют красочные прыжки.
— Ушу — красивый и сложный вид спорта с воинским зарядом. Это осознание себя через тело, — добавил тренер.
Дети показывают приемы ушу.Автор: Сергей Суховей
ИСТОЧНИК KP.RU