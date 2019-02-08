Конкуренты шаолиньским монахам: видео, где школьники летают и машут мечом, посмотрели три тысячи раз

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-08T11:42:16+03:00

Чемпион мира по ушу Сергей Суховей решил вдохновить пользователей соцсетей на занятия спортом

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Чемпион мира по ушу и тренер центра развития ушу «Архат» снял необычный ролик, который набирает популярность в сети. Сергей Суховей показал, как тренируются его юные спортсмены.

— Мы хотели вдохновить людей на занятия, а также отразить романтику спорта и достижений, — объяснил «КП»-Новосибирск» автор ролика, тренер Сергей Суховей. — Ушу — на грани спорта и искусства. Это самовыражение через движения и их красоту. Оно воспитывает волю, дисциплину и сознательность.

В ролике дети используют разное оружие и выполняют красочные прыжки.

— Ушу — красивый и сложный вид спорта с воинским зарядом. Это осознание себя через тело, — добавил тренер.

Дети показывают приемы ушу.Автор: Сергей Суховей

ИСТОЧНИК KP.RU