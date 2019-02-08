2019-02-08T11:33:56+03:00
Общество

Глава района, где из-за ямы погибли дети, назвал жалобы жителей «информационной войной»

В Колыванском районе за день произошло семь прорывов на трубопроводе, коммунальщики только и успевают раскапывать кратеры посреди поселка
Надежда ЯРКОВА
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Стоп-кадр с youtube.com 06.02.2019 Собрание жителей по ситуации с водой в Колывани.Стоп-кадр с youtube.com 06.02.2019 Собрание жителей по ситуации с водой в Колывани.
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Глава Колыванского района Евгений Артюхов провел собрание для местных жителей, недовольных частыми коммунальными авариями в поселке.

— Жалобы пишут люди, которые не хотят, чтобы в нашем Колыванском районе был порядок и добро. Мы чуть ЧС не объявили, но выкрутились. Да, в домах на Блюхера, 28 и 30 — есть проблемы, на Чехова был прорыв. Детский сад сейчас без воды, но некоторые общественники уже просто заигрались, стали призывать к переворотам, каким-то обращением к президенту… Этот бум в интернете за сутки, жалобы, которые поступили, не соответствуют действительности. Надо решать проблему, но не таким способом, не информационной войной, когда искажаются данные, — отметил на собрании глава района.

Он объяснил, что коммунальные бригады трудятся круглосуточно, в поселке по 7 порывов в день. А жители в соцсетях в это время призывают к «бунту» с обращением в областные СМИ и жалобами губернатору.

— Я посмотрел, в каких условиях работают коммунальщики: холодные, голодные, просто ужас. Всех 12 человек — бригаду, принято решение премировать, — добавил Евгений Артюхов.

По его словам, сообщения о коммунальных авариях в Колывани используют для «призывов к переворотам». Глава района призвал жителей разрушающихся домов собрать деньги на независимую экспертизу.

Напомним, прошлой зимой в Колывани из-за безалаберности коммунальщиков в открытой канаве захлебнулись два мальчика. А в начале этого года в Колывани 9-летний ребенок провалился в колодец. Он наглотался ледяной воды, но его успели спасли взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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