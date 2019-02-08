Банк УРАЛСИБ вошел в топ-20 банковского рынка по активам

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-08T08:10:50+03:00

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Банк УРАЛСИБ вошел в топ-20 банковского рынка по нетто-активам на начало 2019 года согласно финансовому рейтингу портала Банки.ру. По данным на 01.01.2019 активы УРАЛСИБа составили 561 миллиард рублей, практически не изменившись по сравнению с данными рейтинга на 01.01.2018.

Совокупный кредитный портфель Банка за этот период вырос более чем на 10% по сравнению с началом 2018 года и составил 256 миллиардов рублей. В том числе розничный кредитный портфель вырос на 16%, корпоративный - на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU