2019-02-08T08:10:50+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в топ-20 банковского рынка по активам

По данным на 01.01.2019 активы УРАЛСИБа составили 561 миллиард рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ вошел в топ-20 банковского рынка по нетто-активам на начало 2019 года согласно финансовому рейтингу портала Банки.ру. По данным на 01.01.2019 активы УРАЛСИБа составили 561 миллиард рублей, практически не изменившись по сравнению с данными рейтинга на 01.01.2018.

Совокупный кредитный портфель Банка за этот период вырос более чем на 10% по сравнению с началом 2018 года и составил 256 миллиардов рублей. В том числе розничный кредитный портфель вырос на 16%, корпоративный - на 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика: бюджет, финансы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Потеряли три часа: электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии
Помогала следствию: замглавврача детской больницы отделалась условным сроком за аферу с деньгами пациентов
Хватило трех минут: трехлетний мальчик оказался заперт один в машине на Мочищенском шоссе
Возле цирка «Субару» влетел в столб: водитель бросил машину и сбежал
Штаны колом: новосибирцы присоединились к забавному флешмобу с замороженной одеждой
Погода на день в Новосибирске: 8 февраля будет минус 25 градусов и дымка
«Все переживали за выпрыгивающую грудь»: сибирячка рассмешила Интернет танцем со спадающим топом
Перепутали: новосибирская прокуратура извинилась перед парнем, которого судили вместо жулика
В Новосибирске на АЗС загорелись машина и колонка
«Куда нам его? У нас итак 249 собак!»: зоозащитницу протащили на машине после отказа принять щенка
Что напишем? Будущий памятник Сталину хотят дополнить табличками с текстом
Опасное влияние: поклонница сериала «След» трижды и без взлома ограбила квартиру соседки
«Ешкин свет, полностью вспыхнула»: очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в машине
Изгонять дьявола будут врачи: суд решил лечить сибирячку, порезавшую священника мечом
Бердск под контролем: губернатор Новосибирской области дал поручения по развитию города-спутника
350 тысяч за фото: новосибирец продает снимок Индиры Ганди, сделанный в Сибири
Не видно ничего: вылет из Новосибирска в Якутск отложили из-за тумана
Покажи свою родинку: онкологи приглашают сибиряков бесплатно проверить кожу на рак