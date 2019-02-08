2019-02-08T07:02:46+03:00
Происшествия

Помогала следствию: замглавврача детской больницы отделалась условным сроком за аферу с деньгами пациентов

Суд вынес приговор в отношении экс-заместителя главного врача «Детской городской клинической больницы №3»
Надежда ЯРКОВА
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Бывшая заместитель главврача детской больницы получила условный срок за мошенничество.Бывшая заместитель главврача детской больницы получила условный срок за мошенничество.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске, вслед за главврачом детской больницы, вынесли приговор и ее заместителю, которая заключила досудебное соглашение и активно помогала следствию.

— По версии следствия, с июня 2015 по декабрь 2016 57-летняя заместитель по экономическим вопросам и руководитель направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование» Надежда Лапина вместе с главврачом «Детской городской клинической больницы № 3» Натальей Никифоровой вступили в преступный сговор. Обманным путем они украли деньги, которые пациенты платили за палаты повышенной комфортности. При этом оплата происходила без договора, и деньги шли мимо кассы. Таким образом, они похитили более 8 миллионов рублей. Деньгами они распорядились по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В ходе следствия Надежда Лапина заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело было выделено в отдельное производство.

— Заельцовский районный суд признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил к 3 годам лишения свободы условно, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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