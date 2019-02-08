Хватило трех минут: трехлетний мальчик оказался заперт один в машине на Мочищенском шоссе
Очередной инцидент с запертым в машине ребенком случился в четверг вечером, 7 февраля в Заельцовском районе Новосибирска.
— В 19:23 на телефон оперативного дежурного поступил звонок, что на пересечении улиц Мочищенское шоссе и Жуковского, рядом с автомойкой в заблокированном автомобиле находится маленький ребенок, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.
Выехавший экипаж спасателей был на месте уже через 10 минут. Рядом с автомобилем «Киа Рио» находилась испуганная мама ребенка. Спасатели успокоили женщину, осмотрели автомобиль и с помощью специальных приспособлений разблокировали двери салона.
— На открытие дверей и спасение ребенка у спасателей ушло около трех минут. После ребенок был передан счастливой матери, в медицинской помощи он не нуждался, — добавили в ведомстве.
Также спасатели напомнили женщине, чтобы она была внимательнее, и не оставляла ребенка одного в машине.
Ребенок оказался заперт в машине на Мочищенском шоссе..
ИСТОЧНИК KP.RU