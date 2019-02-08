Хватило трех минут: трехлетний мальчик оказался заперт один в машине на Мочищенском шоссе

СЕГОДНЯ 06:11 2019-02-08T06:16:19+03:00

Спасатели вскрыли заблокированные двери за три минуты. Стоп-кадр с видео МАСС.

Женщина не смогла сама открыть дверь и обратилась за помощью к спасателям

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Очередной инцидент с запертым в машине ребенком случился в четверг вечером, 7 февраля в Заельцовском районе Новосибирска.

— В 19:23 на телефон оперативного дежурного поступил звонок, что на пересечении улиц Мочищенское шоссе и Жуковского, рядом с автомойкой в заблокированном автомобиле находится маленький ребенок, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Выехавший экипаж спасателей был на месте уже через 10 минут. Рядом с автомобилем «Киа Рио» находилась испуганная мама ребенка. Спасатели успокоили женщину, осмотрели автомобиль и с помощью специальных приспособлений разблокировали двери салона.

— На открытие дверей и спасение ребенка у спасателей ушло около трех минут. После ребенок был передан счастливой матери, в медицинской помощи он не нуждался, — добавили в ведомстве.

Также спасатели напомнили женщине, чтобы она была внимательнее, и не оставляла ребенка одного в машине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690696" frameborder="0"></iframe> Ребенок оказался заперт в машине на Мочищенском шоссе..

ИСТОЧНИК KP.RU