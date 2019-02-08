2019-02-08T06:16:19+03:00
Общество

Хватило трех минут: трехлетний мальчик оказался заперт один в машине на Мочищенском шоссе

Женщина не смогла сама открыть дверь и обратилась за помощью к спасателям
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Спасатели вскрыли заблокированные двери за три минуты. Стоп-кадр с видео МАСС.Спасатели вскрыли заблокированные двери за три минуты. Стоп-кадр с видео МАСС.
Изменить размер текста:

Очередной инцидент с запертым в машине ребенком случился в четверг вечером, 7 февраля в Заельцовском районе Новосибирска.

— В 19:23 на телефон оперативного дежурного поступил звонок, что на пересечении улиц Мочищенское шоссе и Жуковского, рядом с автомойкой в заблокированном автомобиле находится маленький ребенок, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Выехавший экипаж спасателей был на месте уже через 10 минут. Рядом с автомобилем «Киа Рио» находилась испуганная мама ребенка. Спасатели успокоили женщину, осмотрели автомобиль и с помощью специальных приспособлений разблокировали двери салона.

— На открытие дверей и спасение ребенка у спасателей ушло около трех минут. После ребенок был передан счастливой матери, в медицинской помощи он не нуждался, — добавили в ведомстве.

Также спасатели напомнили женщине, чтобы она была внимательнее, и не оставляла ребенка одного в машине.

Ребенок оказался заперт в машине на Мочищенском шоссе..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возле цирка «Субару» влетел в столб: водитель бросил машину и сбежал
Штаны колом: новосибирцы присоединились к забавному флешмобу с замороженной одеждой
Погода на день в Новосибирске: 8 февраля будет минус 25 градусов и дымка
«Все переживали за выпрыгивающую грудь»: сибирячка рассмешила Интернет танцем со спадающим топом
Перепутали: новосибирская прокуратура извинилась перед парнем, которого судили вместо жулика
В Новосибирске на АЗС загорелись машина и колонка
«Куда нам его? У нас итак 249 собак!»: зоозащитницу протащили на машине после отказа принять щенка
Что напишем? Будущий памятник Сталину хотят дополнить табличками с текстом
Опасное влияние: поклонница сериала «След» трижды и без взлома ограбила квартиру соседки
«Ешкин свет, полностью вспыхнула»: очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в машине
Изгонять дьявола будут врачи: суд решил лечить сибирячку, порезавшую священника мечом
Бердск под контролем: губернатор Новосибирской области дал поручения по развитию города-спутника
350 тысяч за фото: новосибирец продает снимок Индиры Ганди, сделанный в Сибири
Не видно ничего: вылет из Новосибирска в Якутск отложили из-за тумана
Покажи свою родинку: онкологи приглашают сибиряков бесплатно проверить кожу на рак