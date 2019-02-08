Возле цирка «Субару» влетел в столб: водитель бросил машину и сбежал
Водитель «Субару» почти полностью уничтожил машину ударом об столб, после чего сбежал с места ДТП.
— Авария произошла в четверг вечером на улице Нарымской. Универсал Subaru Forester двигался на высокой скорости со стороны площади Лунинцев и напротив цирка влетел в столб, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев аварии, водитель «Субару» с кем-то «закусился» на светофоре.
— Пока я объезжал кольцо, увидел, что он уже в столбе,— добавил один из свидетелей аварии.
Водитель с места аварии убежал. Кроме него в машине никого не было.
Водитель "Субару" сбежал с места ДТП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU