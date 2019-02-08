2019-02-08T05:11:15+03:00
Происшествия

Возле цирка «Субару» влетел в столб: водитель бросил машину и сбежал

Авария случилось в четверг вечером, 7 января в Железнодорожном районе
Надежда ЯРКОВА
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От удара машина осталась без лобового стекла.От удара машина осталась без лобового стекла.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Водитель «Субару» почти полностью уничтожил машину ударом об столб, после чего сбежал с места ДТП.

— Авария произошла в четверг вечером на улице Нарымской. Универсал Subaru Forester двигался на высокой скорости со стороны площади Лунинцев и напротив цирка влетел в столб, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев аварии, водитель «Субару» с кем-то «закусился» на светофоре.

— Пока я объезжал кольцо, увидел, что он уже в столбе,— добавил один из свидетелей аварии.

Водитель с места аварии убежал. Кроме него в машине никого не было.

Водитель "Субару" сбежал с места ДТП. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель "Субару" сбежал с места ДТП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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