2019-02-08T04:47:07+03:00
Общество

Штаны колом: новосибирцы присоединились к забавному флешмобу с замороженной одеждой

Новый зимний флешмоб, который запустили американцы, дошел и до Сибири
Надежда ЯРКОВА
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Новый флешмоб пришел в Сибирь из США. Фото: instagram.com/cswtwo.Новый флешмоб пришел в Сибирь из США. Фото: instagram.com/cswtwo.
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В Новосибирске, пока стоят морозы, набирает обороты новый зимний флешмоб #frozenpants, который переводится как «замороженные штаны».

Этой зимой Средний Запад США пережил аномальные морозы, благодаря которым американцы запустили новый челлендж — они стали выкладывать забавные фото и видеоролики с замерзшими на ледяном ветре джинсами и разными штанами, колготками и даже кофтами и футболками.

Сибиряки оценили чувство юмора замерзших американцев. Фото:nstagram.com/grin_oks.

Сибиряки оценили чувство юмора замерзших американцев. Фото:nstagram.com/grin_oks.

Для этого надо намочить одежду и оставить ее на холоде, при желании придав ей какую-нибудь форму, а как только она замерзнет — можно делать фото. Жители Новосибирска подхватили новый челлендж и уже выкладывают фото с замороженными штанами и хэштегом #frozenpants.

Новосибирцы тоже делают фото штанов и со штанами рядом. Фото:instagram.com/deonis_khoklov.

Новосибирцы тоже делают фото штанов и со штанами рядом. Фото:instagram.com/deonis_khoklov.

К новому флешмобу присоединились жители и соседних регионов, где также стоят аномальные морозы. Так замороженные штаны можно увидеть на страницах соцсетей жителей Красноярска и Екатеринбурга.

Напомним, совсем недавно новосибирцы участвовали в дубакчеллендже, делая красивые фото и видео с кипятком, который при выплескивании на морозе превращается в снег.

"Замороженнные штаны" пришли на смену дубакчелленджу. Фото:.instagram.com/atualizavenceslau.

"Замороженнные штаны" пришли на смену дубакчелленджу. Фото:.instagram.com/atualizavenceslau.

ИСТОЧНИК KP.RU

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