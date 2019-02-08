Погода на день в Новосибирске: 8 февраля будет минус 25 градусов и дымка

СЕГОДНЯ 03:18 2019-02-08T03:18:48+03:00

Сегодня в городе еще будет морозно. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня в городе будет достаточно морозно, до минус 25 градусов днем, на дорогах будет скользко.

- В пятницу, 8 февраля в Новосибирске ожидается ясная, морозная погода, без осадков. Местами изморозь, дым, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 23-25 градусов, к ночи мороз усилится до минус 32-34 градусов, в пригороде до минус 37 градусов, - сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. – Ветер будет восточный 2-7 метров в секунду.

По Новосибирской области также ясно, без осадков. Ночью и утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 22-27 градусов, ночная около минус 38-43 градусов, местами минус 32-37 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам также обещают сегодня морозный день с дневной температурой до минус 26 градусов и ночной около минус 34 градусов. Зато уже с завтрашнего дня в городе ожидается заметное ослабление осадков, температура днем поднимется до минус 16 градусов, пойдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU