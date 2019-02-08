2019-02-08T03:18:48+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 8 февраля будет минус 25 градусов и дымка

Какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня в городе еще будет морозно.Сегодня в городе еще будет морозно.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет достаточно морозно, до минус 25 градусов днем, на дорогах будет скользко.

- В пятницу, 8 февраля в Новосибирске ожидается ясная, морозная погода, без осадков. Местами изморозь, дым, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 23-25 градусов, к ночи мороз усилится до минус 32-34 градусов, в пригороде до минус 37 градусов, - сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. – Ветер будет восточный 2-7 метров в секунду.

По Новосибирской области также ясно, без осадков. Ночью и утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 22-27 градусов, ночная около минус 38-43 градусов, местами минус 32-37 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам также обещают сегодня морозный день с дневной температурой до минус 26 градусов и ночной около минус 34 градусов. Зато уже с завтрашнего дня в городе ожидается заметное ослабление осадков, температура днем поднимется до минус 16 градусов, пойдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Все переживали за выпрыгивающую грудь»: сибирячка рассмешила Интернет танцем со спадающим топом
Перепутали: новосибирская прокуратура извинилась перед парнем, которого судили вместо жулика
В Новосибирске на АЗС загорелись машина и колонка
«Куда нам его? У нас итак 249 собак!»: зоозащитницу протащили на машине после отказа принять щенка
Что напишем? Будущий памятник Сталину хотят дополнить табличками с текстом
Опасное влияние: поклонница сериала «След» трижды и без взлома ограбила квартиру соседки
«Ешкин свет, полностью вспыхнула»: очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в машине
Изгонять дьявола будут врачи: суд решил лечить сибирячку, порезавшую священника мечом
Бердск под контролем: губернатор Новосибирской области дал поручения по развитию города-спутника
350 тысяч за фото: новосибирец продает снимок Индиры Ганди, сделанный в Сибири
Не видно ничего: вылет из Новосибирска в Якутск отложили из-за тумана
Покажи свою родинку: онкологи приглашают сибиряков бесплатно проверить кожу на рак