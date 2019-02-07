«Все переживали за выпрыгивающую грудь»: сибирячка рассмешила Интернет танцем со спадающим топом

СЕГОДНЯ 21:30 2019-02-07T21:36:16+03:00

Звезда тверка посмеялась над историей со спадающим топом в соцсетях. Фото: https://www.instagram.com/fraules/

Сама звезда тверка Елена Яткина отнеслась к ситуации с юмором

Изменить размер текста: A A

Звезда тверка Елена Яткина оконфузилась перед зрителями в танцевальном лагере. Девушка на сцене была в короткой юбке и черном топе, который так и норовил спасть и показать грудь Елены. И звезде тверка постоянно приходилось его придерживать.

Но девушка отнеслась к ситуации с юмором: выложила видео с пикантной ситуацией в своем «Инстаграме» и оставила шутливый комментарий:

- Видимо, все переживали за выпрыгивающую грудь? Все, кроме меня! В следующий раз пришью лямки, - написала Лена. И, кстати, поблагодарила новосибирского модельера, которая сшила этот наряд.

Подписчиков Елены ролик повеселил, и теперь они в комментариях шутят и поддерживают девушку:

- Это такая завлекалочка! Очень действенно, - смеются одни.

- Я переживала, очень, - пишут другие.

- В любом случае лиф и наряд в целом очень , - пишут третьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690683" frameborder="0"></iframe> Звезда тверка рассмешила Интернет танцем со спадающим лифом.

ИСТОЧНИК KP.RU