«Все переживали за выпрыгивающую грудь»: сибирячка рассмешила Интернет танцем со спадающим топом
Звезда тверка Елена Яткина оконфузилась перед зрителями в танцевальном лагере. Девушка на сцене была в короткой юбке и черном топе, который так и норовил спасть и показать грудь Елены. И звезде тверка постоянно приходилось его придерживать.
Но девушка отнеслась к ситуации с юмором: выложила видео с пикантной ситуацией в своем «Инстаграме» и оставила шутливый комментарий:
- Видимо, все переживали за выпрыгивающую грудь? Все, кроме меня! В следующий раз пришью лямки, - написала Лена. И, кстати, поблагодарила новосибирского модельера, которая сшила этот наряд.
Подписчиков Елены ролик повеселил, и теперь они в комментариях шутят и поддерживают девушку:
- Это такая завлекалочка! Очень действенно, - смеются одни.
- Я переживала, очень, - пишут другие.
- В любом случае лиф и наряд в целом очень , - пишут третьи.
Звезда тверка рассмешила Интернет танцем со спадающим лифом.
ИСТОЧНИК KP.RU