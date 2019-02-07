В Новосибирске на АЗС загорелись машина и колонка

СЕГОДНЯ 18:39 2019-02-07T20:12:02+03:00

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Вечером в четверг, 7 февраля, помощь пожарных понадобилась в Октябрьском районе: там загорелась АЗС недалеко от ТЭЦ-5.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 19.33, - рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Тогда уже горела машина, которая находилась на АЗС, и одна из колонок.

Первый наряд прибыл на АЗС в течение десяти минут. У пожарных была сложная задача: не дать пламени перекинуться дальше и не допустить взрыва.

- Наши сотрудники провели пенную атаку, остановив возгорание и обеспечив охлаждение оборудования автозаправочной станции, - продолжают в ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Спустя девять минут пламя было локализовано.

Полность пожар удалось потушить в 20.24: тогда же с заправки отбуксировали сгоревшее авто.

- По предварительным данным, пожар произошел из-за технической неисправности автомобиля, - продолжают в ведомстве. - Сейчас на месте работают дознователи и выясняют причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU