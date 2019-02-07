Что напишем? Будущий памятник Сталину хотят дополнить табличками с текстом

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-07T14:37:58+03:00

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В Новосибирске обсуждают детали установки бюста Сталина на территории обкома КПРФ. В документе, размещенном на сайте мэрии, сообщается, что постамент планируют установить около здания № 29 по улице Большевистской в этом году. Там также представлен эскиз будущего памятника, где по бокам бюста установлены таблички с текстом. На одной - цитата от самого Сталина: «Советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества». С другой стороны цитата из стихотворения посвященного генералиссимусу «…Он вывел нас к свету И к солнцу из тягостной тьмы. Вот в ЭТОМ и именно в ЭТОМ НАСЛЕДНИКИ СТАЛИНА – МЫ!»

— Это пока еще не окончательная версия текстов, — утверждает Алексей Денисюк, инициатор установки памятника. — Мы планируем в целом озеленить территорию вокруг памятника, установить кирпичную стену с колонами. Мы не уверены, что успеем к 9 мая, все зависит от погоды, нам нужно, чтобы успел сойти снег. Сам бюст и гранитная стела уже готовы, еще мы заказали скульптору бронзовый орден «Победа», который сможет украсить памятник.

ИСТОЧНИК KP.RU