2019-02-07T14:36:47+03:00
Происшествия

Опасное влияние: поклонница сериала «След» трижды и без взлома ограбила квартиру соседки

Жительница Новосибирска получила три года условно за воровство, попавшись в квартире соседки
Надежда ЯРКОВА
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Женщина ходила на "дело" в резиновых перчатках.Женщина ходила на "дело" в резиновых перчатках.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Суд вынес приговор безработной жительнице Новосибирска, которая ограбила соседнюю квартиру, потому что ее ключ подошел к их двери.

— Женщина 1977 года рождения жила на одной площадке с потерпевшей — своей соседкой в доме по улице Рассветная. У них тамбур был общий тамбур между их квартирами. В сентябре 2018 года в первый раз у женщины в квартире, где она проживала с сыном, пропали 5000 рублей и продукты из холодильника. При этом дома был порядок, следов кражи или взлома тоже не было. Вторая кража была также в сентябре: женщина перед отъездом на дачу оставила сыну на продукты 3500 рублей, но позже он ей позвонил и сказал, что денег, где она оставила — нет. По возвращении с дачи женщина обнаружила и пропажу золотых изделий, а также пропало мясо из холодильника. В ноябре женщина опять оставила дома в сумке 5000 рублей, но придя через некоторое время домой, обнаружила, что деньги пропали, — рассказала старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

В декабре женщина вышла на 10 минут в магазин возле дома, а по возвращении увидела, что дверь в ее квартиру открыта, а в одной из комнат она увидела соседку в перчатках и вызвала полицию.

— Задержанная на суде пояснила, что так как она смотрит детектив «След» по телевизору на Пятом канале, ей известно — чтобы не оставлять следы нужно пользоваться резиновыми перчатками. Поэтому она брала с собой перчатки хозяйственные и шла в них на дело, а также убеждала, что ключ от ее двери подошел к соседской, так она в квартиру и попадала, — добавила Екатерина Махова, отметив, что в суде женщина свою вину признала.

Суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Также полностью удовлетворены исковые требования потерпевшей соседки на 83500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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