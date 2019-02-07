«Ешкин свет, полностью вспыхнула»: очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в машине

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-07T13:30:08+03:00

По предварительной версии, в машине было неисправно электрооборудование

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ЧП произошло ночью в четверг, 7 февраля, в у дома №17 на улице Спортивной: напомним, там в в третьем часу ночи вспыхнул автомобиль ВАЗ-2115. Мужчина, который находился в тот момент в автомобиле, погиб.

- Уже установлено, что погиб мужчина 1984 года рождения, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Почему он был в машине, еще предстоит выяснить следствию. Никаких видимых следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, было неисправно электрообуродование в машине.

Тем временем в соцсетях появилось видео с места происшествия: оказалось, что очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в своей машине.

- Ешкин свет, полностью вспыхнула, - говорит в кадре мужчине, но почему-то не спешит на помощь к сибиряку.

Сейчас новосибирские следователи проверку по этому делу: им предстоит назвать точную причину пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690582" frameborder="0"></iframe> Очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в собственной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU