2019-02-07T13:30:08+03:00
Происшествия

«Ешкин свет, полностью вспыхнула»: очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в машине

По предварительной версии, в машине было неисправно электрооборудование
Татьяна СОЛОВОВА
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Авто загорелось ночью 7 февраля. Фото: https://vk.com/incident_nskАвто загорелось ночью 7 февраля. Фото: https://vk.com/incident_nsk
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ЧП произошло ночью в четверг, 7 февраля, в у дома №17 на улице Спортивной: напомним, там в в третьем часу ночи вспыхнул автомобиль ВАЗ-2115. Мужчина, который находился в тот момент в автомобиле, погиб.

- Уже установлено, что погиб мужчина 1984 года рождения, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Почему он был в машине, еще предстоит выяснить следствию. Никаких видимых следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, было неисправно электрообуродование в машине.

Тем временем в соцсетях появилось видео с места происшествия: оказалось, что очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в своей машине.

- Ешкин свет, полностью вспыхнула, - говорит в кадре мужчине, но почему-то не спешит на помощь к сибиряку.

Сейчас новосибирские следователи проверку по этому делу: им предстоит назвать точную причину пожара.

Очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в собственной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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