«Ешкин свет, полностью вспыхнула»: очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в машине
ЧП произошло ночью в четверг, 7 февраля, в у дома №17 на улице Спортивной: напомним, там в в третьем часу ночи вспыхнул автомобиль ВАЗ-2115. Мужчина, который находился в тот момент в автомобиле, погиб.
- Уже установлено, что погиб мужчина 1984 года рождения, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - Почему он был в машине, еще предстоит выяснить следствию. Никаких видимых следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, было неисправно электрообуродование в машине.
Тем временем в соцсетях появилось видео с места происшествия: оказалось, что очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в своей машине.
- Ешкин свет, полностью вспыхнула, - говорит в кадре мужчине, но почему-то не спешит на помощь к сибиряку.
Сейчас новосибирские следователи проверку по этому делу: им предстоит назвать точную причину пожара.
Очевидцы сняли на видео, как новосибирец сгорел в собственной машине.
ИСТОЧНИК KP.RU