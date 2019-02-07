2019-02-07T12:29:56+03:00
Происшествия

Изгонять дьявола будут врачи: суд решил лечить сибирячку, порезавшую священника мечом

Барабинский районный суд посчитал, что нападавшей нужна помощь
Александра БРУНЯ
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Теперь поправлять свое психическое здоровье женщина будет в специальном учреждении. Фото: Архив "КП"Теперь поправлять свое психическое здоровье женщина будет в специальном учреждении. Фото: Архив "КП"Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Инцидент произошел в исправительной колонии еще два года назад. 26-летний бухгалтер с мечом ворвалась в кабинет, где шла встреча со священниками. Она начала размахивать катаной и бить присутствующих. Одному из священников досталось больше всех — как минимум три удара по голове и телу. Женщину повязала группа захвата. Барабинский районный суд решил, что нападавшей нужна помощь.

— Суд решил применить принудительную меру медицинского характера. Этот приговор бессрочный, — рассказали «КП»-Новосибирск» в Барабинском районном суде.

Теперь поправлять свое психическое здоровье женщина будет в специальном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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