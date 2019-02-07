Изгонять дьявола будут врачи: суд решил лечить сибирячку, порезавшую священника мечом
Инцидент произошел в исправительной колонии еще два года назад. 26-летний бухгалтер с мечом ворвалась в кабинет, где шла встреча со священниками. Она начала размахивать катаной и бить присутствующих. Одному из священников досталось больше всех — как минимум три удара по голове и телу. Женщину повязала группа захвата. Барабинский районный суд решил, что нападавшей нужна помощь.
— Суд решил применить принудительную меру медицинского характера. Этот приговор бессрочный, — рассказали «КП»-Новосибирск» в Барабинском районном суде.
Теперь поправлять свое психическое здоровье женщина будет в специальном учреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU