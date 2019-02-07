Бердск под контролем: губернатор Новосибирской области дал поручения по развитию города-спутника

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-07T12:12:31+03:00

Детский сад на 220 мест должен быть сдан в сентябре этого года. Фото: nso.ru

Андрей Травников побывал на фабрике обоев, оценил ход строительства школы и детского сада, а также ремонт городской больницы

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Глава региона совершил рабочую поездку в Бердск. Первым пунктом стала фабрика виниловых обоев «Элизиум», компания разработала собственную технологию производства и сумела выйти на международный уровень по качеству продукции. В ходе визита губернатор Андрей Травников дал поручение региональному министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства рассмотреть проект по развитию фабрики.

Следующей точкой маршрута стала Бердская центральная городская больница. На ремонт заведения в прошлом году было выделено 25,3 миллиона рублей. Губернатор поставил задачу региональному минздраву: в ближайшие полгода здесь должно заработать стоматологическое отделение.

Также в ходе поездки глава региона оценил ход строительства социальных объектов в микрорайоне «Южный». Детский сад на 220 мест должен быть сдан в сентябре этого года, а школа на 1100 мест к сентябрю 2020 года. Ранее жители обращались к губернатору с вопросом о транспортной доступности этих учреждений. Вопрос решен: к открытию сада и школы должны быть также сданы дороги, тротуары и освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU