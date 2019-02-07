2019-02-07T10:55:06+03:00
Общество

350 тысяч за фото: новосибирец продает снимок Индиры Ганди, сделанный в Сибири

Владелец снимка согласен на любые проверки подлинности фото
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
На снимке Индира Ганди со своим отцом. Фото: сайт бесплатных объявлений «Юла»На снимке Индира Ганди со своим отцом. Фото: сайт бесплатных объявлений «Юла»
Изменить размер текста:

Уникальное фото индийской женщины-политика было сделано во время ее приезда со своим отцом в Алтайский край.

— На фото премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. Снимок был сделан во время его приезда на Алтай 16-17 июня 1955 года. Это была вторая поездка политического деятеля Индии в Советский Союз, — говорится в объявлении, размещенном на популярном сервисе объявлений «Юла».

Продавец отмечает, что фотография в хорошем состоянии и пройдет любые проверки.

За историческое фото продавец хочет получить 350 тысяч рублей.

Снимок был сделан во время из посещения Алтая в 1955 году. Фото: сайт бесплатных объявлений «Юла»

Снимок был сделан во время из посещения Алтая в 1955 году. Фото: сайт бесплатных объявлений «Юла»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изгонять дьявола будут врачи: суд решил лечить сибирячку, порезавшую священника мечом
Бердск под контролем: губернатор Новосибирской области дал поручения по развитию города-спутника
Не видно ничего: вылет из Новосибирска в Якутск отложили из-за тумана
Покажи свою родинку: онкологи приглашают сибиряков бесплатно проверить кожу на рак
Пожар во дворе дома: в сгоревшей «Ладе» нашли тело погибшего мужчины
От Сахалина до Берлина: Сибирский народный хор отметит юбилей гастролями
Подруги уговорили: пропавшая в Бердске школьница с пирсингом в носу сама пришла в полицию
Сходил за супчиком: новосибирец наткнулся в продуктовом магазине на живого таракана
Топором по лицу: сибирячка оказалась в больнице после квеста в темноте
«Считает себя кошкой»: собака-гладиатор вылизывает новорожденных котят как мама и боится других собак
Стыдно стало: укравший телефон в кафе новосибирец узнал себя в сводке и пришел сдаваться в полицию
Чудом выжила: в Заельцовском районе женщина оказалась под колесами трамвая
Погода на день в Новосибирске: 7 февраля морозы еще держатся
Отправили в колонию: суд вынес приговор бывшему главврачу новосибирской детской больницы
Им холода не страшны: в Новосибирск в 30-градусные морозы прилетели щеглы
Прокуратура хочет наказать чиновников, которые заселили маму с ребенком-инвалидом в очень страшную квартиру
Требования поменялись: в Новосибирске готовят документы на строительство станции метро «Молодежная»
«Дверь вынесло в подъезд»: пожарные рассказали, как взорвавшийся освежитель воздуха чуть не убил девушку
Хозяева оборзели: волонтеры спасают щенка элитной породы
Три подвески для любимой: «Комсомольская правда» и «Sunlight» дарят новосибирцам драгоценные подарки
Застывшая красота: новосибирский фотограф делает завораживающие снимки мыльных пузырей на морозе
Эксперимент на месяц: новосибирский депутат пересел на общественный транспорт
В школьных столовых Новосибирска начинают вводить систему "шведский стол"
Вырвало двери: освежитель воздуха взорвался в туалете квартиры бердчанки