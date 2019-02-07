350 тысяч за фото: новосибирец продает снимок Индиры Ганди, сделанный в Сибири
Уникальное фото индийской женщины-политика было сделано во время ее приезда со своим отцом в Алтайский край.
— На фото премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. Снимок был сделан во время его приезда на Алтай 16-17 июня 1955 года. Это была вторая поездка политического деятеля Индии в Советский Союз, — говорится в объявлении, размещенном на популярном сервисе объявлений «Юла».
Продавец отмечает, что фотография в хорошем состоянии и пройдет любые проверки.
За историческое фото продавец хочет получить 350 тысяч рублей.
Снимок был сделан во время из посещения Алтая в 1955 году. Фото: сайт бесплатных объявлений «Юла»
ИСТОЧНИК KP.RU