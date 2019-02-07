350 тысяч за фото: новосибирец продает снимок Индиры Ганди, сделанный в Сибири

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-07T10:55:06+03:00

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Уникальное фото индийской женщины-политика было сделано во время ее приезда со своим отцом в Алтайский край.

— На фото премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди. Снимок был сделан во время его приезда на Алтай 16-17 июня 1955 года. Это была вторая поездка политического деятеля Индии в Советский Союз, — говорится в объявлении, размещенном на популярном сервисе объявлений «Юла».

Продавец отмечает, что фотография в хорошем состоянии и пройдет любые проверки.

За историческое фото продавец хочет получить 350 тысяч рублей.

Снимок был сделан во время из посещения Алтая в 1955 году. Фото: сайт бесплатных объявлений «Юла»

ИСТОЧНИК KP.RU