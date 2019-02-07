2019-02-07T09:04:10+03:00
Происшествия

Пожар во дворе дома: в сгоревшей «Ладе» нашли тело погибшего мужчины

Во дворе жилого дома в Ленинском районе ночью вспыхнул автомобиль
Надежда ЯРКОВА
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В сгоревшей машине нашли тело мужчины.В сгоревшей машине нашли тело мужчины.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Сегодня ночью пожарным понадобилась помощь спасателей, чтобы извлечь из сгоревшей машины тело погибшего мужчины.

— Обнаружили пожар на улице Спортивная в 2:28 ночи, пожарные были на месте уже через 8 минут. В результате возгорания огнем был поврежден автомобиль

ВАЗ-2115 на площади 4 квадратных метра. Предварительная причина пожара — неисправность узлов у механизма транспортного средства, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Полностью ликвидирован пожар был в 3:12 ночи.

На место ЧП привлекались и спасатели МАСС.

— Из автомобиля спасатели извлекли тело неустановленного мужчины. Сейчас тело передано сотрудникам судмедэкспертизы, — добавили о случившемся в МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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