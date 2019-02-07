От Сахалина до Берлина: Сибирский народный хор отметит юбилей гастролями

СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-07T08:33:33+03:00

Сибирский хор в этом году отмечает свое 75-летие. Фото: sibchor.ru

Изменить размер текста: A A

В этом году Государственный академический Сибирский русский народных хор отмечает свое 75-летие. В рамках празднования этой даты пройдет множество культурных событий. Особое место в перечне мероприятий займут гастроли.

— В феврале артисты примут участие в промо-акции проекта «Дети Азии-2019» в Южно-Сахалинске. Также запланированы гастрольные туры по районам Новосибирской области и городам Сибирского федерального округа. С программой «Сибирь — жемчужина России» хор отправится в Берлин в рамках культурной акции «Русские сезоны», — сообщают в правительстве Новосибирской области.

В течение года хор будет принимать участие в совместных концертах с различными коллективами. Главные юбилейные события пройдут в апреле, на это время запланирован концерт Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня», несколько мастер-классов и специальная программа хора «Нашему зрителю посвящается». Еще одно интересное мероприятие в рамках юбилея — конкурс граффити «За нами Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU