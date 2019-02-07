2019-02-07T10:30:46+03:00
Общество

Подруги уговорили: пропавшая в Бердске школьница с пирсингом в носу сама пришла в полицию

Пропавшая 29 января 15-летняя девушка-подросток пришла в отдел полицию в Бердске
Надежда ЯРКОВА
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Школьницу уговорили вернуться домой подруги. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".Школьницу уговорили вернуться домой подруги. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
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Волонтеры рассказали о том, что пропавшая в Бердске школьница нашлась и даже сама пришла в отдел полиции.

— Наши волонтеры установили контакт через соцсети с ее подругами, через которых и убедили ее вернуться. И вчера вечером, 6 февраля они с подругой пришли вдвоем в отдел полиции Бердска. Дальше в ситуации уже будут разбираться органы по делам несовершеннолетних, — рассказал «КП» — Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Николай Шишкин.

Напомним, 15-летняя Алена Овчаренко 29 января вышла из дома в поселке Новый города Бердск и больше не вернулась. Волонтеры отмечали, что у пропавшей школьницы в носу пирсинг и это уже не первый раз, когда она сбегает из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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