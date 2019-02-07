Сходил за супчиком: новосибирец наткнулся в продуктовом магазине на живого таракана
В одном из магазинов города покупатель увидел невозмутимо бегающего по полке рядом с хлебобулочными изделиями таракана.
— Сегодня утром, 7 февраля зашел в один из магазинов на метро Студенческой за супчиком, который в пакетах. И возле лотка с выпечкой, где булочки, увидел живого таракана. Он бегал прямо рядом с полками, как раз возле хлебобулочных изделий, — рассказал «КП» — Новосибирск очевидец Даба Дабаев.
Сибиряку даже хватило времени сфотографировать неожиданного магазинного «гостя».
По словам очевидца, таракан по виду небольшой, скорее всего молодой. Может поэтому и выбежал среди дня в зал.
Сибиряк увидел таракана в магазине утром.Фото: Даба ДАБАЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU