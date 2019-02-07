2019-02-07T07:55:57+03:00
Общество

Сходил за супчиком: новосибирец наткнулся в продуктовом магазине на живого таракана

Житель Новосибирска заметил на полке с хлебом на таракана в продуктовом магазине
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Таракан сидел рядом с полками, где лежали булочки.Таракан сидел рядом с полками, где лежали булочки.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

В одном из магазинов города покупатель увидел невозмутимо бегающего по полке рядом с хлебобулочными изделиями таракана.

— Сегодня утром, 7 февраля зашел в один из магазинов на метро Студенческой за супчиком, который в пакетах. И возле лотка с выпечкой, где булочки, увидел живого таракана. Он бегал прямо рядом с полками, как раз возле хлебобулочных изделий, — рассказал «КП» — Новосибирск очевидец Даба Дабаев.

Сибиряку даже хватило времени сфотографировать неожиданного магазинного «гостя».

По словам очевидца, таракан по виду небольшой, скорее всего молодой. Может поэтому и выбежал среди дня в зал.

Сибиряк увидел таракана в магазине утром. Фото: Даба ДАБАЕВ

Сибиряк увидел таракана в магазине утром.Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Топором по лицу: сибирячка оказалась в больнице после квеста в темноте
«Считает себя кошкой»: собака-гладиатор вылизывает новорожденных котят как мама и боится других собак
Стыдно стало: укравший телефон в кафе новосибирец узнал себя в сводке и пришел сдаваться в полицию
Чудом выжила: в Заельцовском районе женщина оказалась под колесами трамвая
Погода на день в Новосибирске: 7 февраля морозы еще держатся
Отправили в колонию: суд вынес приговор бывшему главврачу новосибирской детской больницы
Им холода не страшны: в Новосибирск в 30-градусные морозы прилетели щеглы
Прокуратура хочет наказать чиновников, которые заселили маму с ребенком-инвалидом в очень страшную квартиру
Требования поменялись: в Новосибирске готовят документы на строительство станции метро «Молодежная»
«Дверь вынесло в подъезд»: пожарные рассказали, как взорвавшийся освежитель воздуха чуть не убил девушку
Хозяева оборзели: волонтеры спасают щенка элитной породы
Три подвески для любимой: «Комсомольская правда» и «Sunlight» дарят новосибирцам драгоценные подарки
Застывшая красота: новосибирский фотограф делает завораживающие снимки мыльных пузырей на морозе
Эксперимент на месяц: новосибирский депутат пересел на общественный транспорт
В школьных столовых Новосибирска начинают вводить систему "шведский стол"
Вырвало двери: освежитель воздуха взорвался в туалете квартиры бердчанки