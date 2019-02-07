Топором по лицу: сибирячка оказалась в больнице после квеста в темноте

СЕГОДНЯ 07:04 2019-02-07T07:04:55+03:00

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Жительница Новосибирска поехала в больницу после посещения квеста под названием Мрак.

— Это самый ужасный квест из всех, в которых мы были, он находится на Красном проспекте. Аниматоры это не актеры: они не играют, не пытаются погрузить вас в историю и испугать. Так молодой человек ходил с настоящим, острым и тяжелым топором и замахивался на нас. И в очередной раз, когда он очень близко к моему лицу замахнулся, я почувствовала своей щекой холодный металл, а затем жгучую боль. Всю остальную игру все боялись больше за свою безопасность, — такой историей на сервисе отзывов «Фламп» поделилась жительница Новосибирска под ником Настя Nika.

При этом она отметила, что ее компания заранее предупредила аниматоров, что они против физических контактов.

— Мальчики сказали что их можно попугать, но пугать это не значит царапать ногтями щеку, как делали одному парню из нашей команды. В конце мы не поняли вообще что произошло, нас будто просто выгнали из квеста, когда мы сказали что у меня открытая рана на лице. А администраторы, которые там находились, вообще странно отреагировали. Сначала сказали что актер задел топором случайно, затем, что их игровой топор сломался и поэтому им сегодня только привезли этот (тяжелый, металлический, острый топор, ну совсем не подходящий для квестов и для угроз и замахиваний перед лицом человека). Затем просто сказали — «ну извините», когда мы начали говорить что это серьезно и что они должны нести ответственность за здоровье и безопасность игроков, — добавила возмущенная сибирячка.

Она также отметила, что ни аптечки, ни сопровождения в травмпункт от администрации квеста предложено не было.

— Итогом стал ушиб мягких тканей лица, два с половиной потраченных часа в больнице, для того чтобы убедиться что опасности для здоровья нет, и скорее всего на лице останется шрам, — подытожила расстроенная девушка.

Сибирячке пришлось обратиться в больницу после посещения квеста. Фото: novosibirsk.flamp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU