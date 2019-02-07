Стыдно стало: укравший телефон в кафе новосибирец узнал себя в сводке и пришел сдаваться в полицию
Кража произошла в январе, после чего полиция разослала ориентировки с видео. Увидев себя в СМИ новосибирец сам пришел сдаваться в полицию.
— Инцидент произошел 13 января в Советском районе Новосибирска. Посетитель кафе на Бердском шоссе, украл смартфон кассира, который лежал на столе. Было возбуждено уголовное дело по статье — кража. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Момент кражи попал на видеокамеру, установленную в помещении кафе. Изъяв видеозапись, полицейские распространили ее в СМИ, в результате чего уже на следующий день мужчина сам явился в полицию с повинной.
— Кражу совершил ранее не судимый 35-летний житель Новосибирска, который пояснил, что украл телефон спонтанно, когда увидел оставленный без присмотра гаджет, — добавили в ведомстве.
Мужчина признался, что украденный телефон он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
В МВД отметили, что мужчина полностью возместил потерпевшей причиненный ущерб за телефон.
Посетитель кафе украл телефон у продавца..
ИСТОЧНИК KP.RU