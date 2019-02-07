2019-02-07T05:50:53+03:00
Происшествия

Стыдно стало: укравший телефон в кафе новосибирец узнал себя в сводке и пришел сдаваться в полицию

Мужчина признался, что не планировал красть гаджет и уже возместил его стоимость продавцу
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец узнал себя на видео и пришел в полицию с повинной. Стоп-кадр с видео МВД по Новосибирской области.Новосибирец узнал себя на видео и пришел в полицию с повинной. Стоп-кадр с видео МВД по Новосибирской области.
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Кража произошла в январе, после чего полиция разослала ориентировки с видео. Увидев себя в СМИ новосибирец сам пришел сдаваться в полицию.

— Инцидент произошел 13 января в Советском районе Новосибирска. Посетитель кафе на Бердском шоссе, украл смартфон кассира, который лежал на столе. Было возбуждено уголовное дело по статье — кража. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Момент кражи попал на видеокамеру, установленную в помещении кафе. Изъяв видеозапись, полицейские распространили ее в СМИ, в результате чего уже на следующий день мужчина сам явился в полицию с повинной.

— Кражу совершил ранее не судимый 35-летний житель Новосибирска, который пояснил, что украл телефон спонтанно, когда увидел оставленный без присмотра гаджет, — добавили в ведомстве.

Мужчина признался, что украденный телефон он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В МВД отметили, что мужчина полностью возместил потерпевшей причиненный ущерб за телефон.

Посетитель кафе украл телефон у продавца..

ИСТОЧНИК KP.RU

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