2019-02-07T05:00:45+03:00
Происшествия

Чудом выжила: в Заельцовском районе женщина оказалась под колесами трамвая

Спасатели достали из-под трамвая пострадавшую женщину и передали бригаде скорой помощи
Надежда ЯРКОВА
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Приехавшие на место ДТП спасатели вытащили женщину из-под трамвая. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Приехавшие на место ДТП спасатели вытащили женщину из-под трамвая. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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На улице Дуси Ковальчук трамвай №14 наехал на женщину, на месте работали врачи скорой помощи, сотрудники ДПС и спасатели.

— Авария произошла в среду, 6 февраля в Заельцовском районе. В 21:10 в полицию поступила информация о том, что ехавший по улице Дуси Ковальчук трамвай наехал на женщину-пешехода, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

На место выезжали сотрудники полиции, скорая помощь и спасатели, которые и вытащили женщину из-под трамвая.

— В аварии пострадала женщина-пешеход, приблизительно 40-50 лет. Она была госпитализирована в больницу, — добавили в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства аварии, а также устанавливается вина участников произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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