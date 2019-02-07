Чудом выжила: в Заельцовском районе женщина оказалась под колесами трамвая
На улице Дуси Ковальчук трамвай №14 наехал на женщину, на месте работали врачи скорой помощи, сотрудники ДПС и спасатели.
— Авария произошла в среду, 6 февраля в Заельцовском районе. В 21:10 в полицию поступила информация о том, что ехавший по улице Дуси Ковальчук трамвай наехал на женщину-пешехода, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
На место выезжали сотрудники полиции, скорая помощь и спасатели, которые и вытащили женщину из-под трамвая.
— В аварии пострадала женщина-пешеход, приблизительно 40-50 лет. Она была госпитализирована в больницу, — добавили в ведомстве.
Сейчас полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства аварии, а также устанавливается вина участников произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU