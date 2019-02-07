Погода на день в Новосибирске: 7 февраля морозы еще держатся

СЕГОДНЯ 03:20 2019-02-07T03:28:59+03:00

Сегодня еще ожидаются крепкие морозы до 28 градусов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня в городе будет до 28 градусов мороза, утром туманы, а днем возможен небольшой снег.

— В четверг, 7 февраля в Новосибирске ожидается небольшая облачность без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 26-28 градусов, к ночи мороз усилится до минус 32-34 градусов, в пригороде до минус 40 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность без осадков, при прояснениях туманы, изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 26-31 градусов, ночная составит минус 31-36 градусов, местами заморозки будут до минус 43 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег, температура днем будет достаточно морозной до минус 28 градусов, к ночи мороз усилится до минус 36 градусов. Такая морозная погода продержится еще день, уже к выходным в городе ожидается потепление до минус 15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU