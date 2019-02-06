2019-02-06T18:32:17+03:00
Происшествия

Отправили в колонию: суд вынес приговор бывшему главврачу новосибирской детской больницы

Наталья Никифорова похитила 8,5 миллионов рублей и получила взятки на 850 тысяч рублей
Александра БРУНЯ
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Наталья Никифорова вместе со своим подчиненным и сотрудником страховой компании украли деньги, которые пациенты платили за палаты повышенной комфортности. Фото: предоставлено ДГКБ №3Наталья Никифорова вместе со своим подчиненным и сотрудником страховой компании украли деньги, которые пациенты платили за палаты повышенной комфортности. Фото: предоставлено ДГКБ №3
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Заельцовский районный суд Новосибирска сегодня решил отправить в колонию Наталью Никифорову, бывшего главного врача «Детской городской клинической больницы №3».

— Она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки, — отметили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Наталья Никифорова вместе со своим подчиненным и сотрудником страховой компании украли деньги, которые пациенты платили за палаты повышенной комфортности. При этом оплата происходила без договора, и средства шли мимо кассы. В результате было похищено 8,5 миллионов рублей. Также Наталья Никифорова получила 850 тысяч рублей за то, что три компании побеждали в аукционах на поставку товаров для больницы.

В итоге бывшего главврача приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в три миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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