Им холода не страшны: в Новосибирск в 30-градусные морозы прилетели щеглы
Кто-то он холодов старается улететь в теплые страны, а вот у некоторых пернатых «путешественников» предпочтения совсем другие. В тридцатиградусные морозы в Новосибирск прилетели щеглы: фото красивых птиц с красными пятнышками на голове и черно-желтыми крыльями появились в группе «Сообщество Академгородка».
- На окне тусуются, выгоняя всех остальных птиц, - смеются сибиряки. - Щеглы самые голодные.
- Точно, бандиты, - отвечаютм им с юмором в комментариях другие.
Орнитологи успокаивают: поскольку сугробы в эту зиму небольшие, то добыть нужный корм с земли птицы смогут без проблем.
- Для щеглов такие низкие температуры не страшны: это абсолютно нормальное время для их прилета, - объясняют орнитологи.
Поэтому новосибирцам переживать абсолютно не о чем: щеглы смогут о себе позаботиться. А если решите их подкормить, то им подойдут обычные нежареные семечки.
ИСТОЧНИК KP.RU