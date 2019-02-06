2019-02-06T15:47:20+03:00
Дом. Семья

Им холода не страшны: в Новосибирск в 30-градусные морозы прилетели щеглы

Орнитологи успокаивают: птицы справятся с морозом, и корма для них достаточно
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцы с удовольствием наблюдают за яркими щеглами. Фото: https://vk.com/akadem54Новосибирцы с удовольствием наблюдают за яркими щеглами. Фото: https://vk.com/akadem54
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Кто-то он холодов старается улететь в теплые страны, а вот у некоторых пернатых «путешественников» предпочтения совсем другие. В тридцатиградусные морозы в Новосибирск прилетели щеглы: фото красивых птиц с красными пятнышками на голове и черно-желтыми крыльями появились в группе «Сообщество Академгородка».

- На окне тусуются, выгоняя всех остальных птиц, - смеются сибиряки. - Щеглы самые голодные.

- Точно, бандиты, - отвечаютм им с юмором в комментариях другие.

Орнитологи успокаивают: поскольку сугробы в эту зиму небольшие, то добыть нужный корм с земли птицы смогут без проблем.

- Для щеглов такие низкие температуры не страшны: это абсолютно нормальное время для их прилета, - объясняют орнитологи.

Поэтому новосибирцам переживать абсолютно не о чем: щеглы смогут о себе позаботиться. А если решите их подкормить, то им подойдут обычные нежареные семечки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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