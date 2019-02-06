Прокуратура хочет наказать чиновников, которые заселили маму с ребенком-инвалидом в очень страшную квартиру

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-06T14:34:50+03:00

Тем временем после публикаций в СМИ мэрия начала дела в убитой трешке ремонт

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В Новосибирске прокуратура проверяет, как чиновники могли выдать маме с больными ребенком жилье, в котором невозможно жить. Напомним, Ольга Лялина воспитывает двух дочек, старшая болеет тяжелой формой ДЦП и эпилепсией. Через суд добилась, чтобы ей выделили положенное жилье, но когда пришла в квартиру, ужаснулась: там не было воды и электричества, под полами - плесень и гнилые доски, часть окон была разбита.

Теперь в этой истории разбирается прокуратура:

- Как показала проверка, в нарушение закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предоставленная семье квартира не соответствует установленным санитарным и техническим правилам и нормам, нуждается в текущем ремонте с учетом состояния здоровья ребенка-инвалида, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии города уже вынесено представление: прокурор города Новосибирска Денис Ференец потребовал провести ремонт и решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Первую часть требований мэрия уже выполняет: в выданной сибирячке квартире начали ремонт. Прокуратура будет и дальше держать ситуацию на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU