Требования поменялись: в Новосибирске готовят документы на строительство станции метро «Молодежная»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-06T14:34:25+03:00

Документы о продлении строительства метро готовят на рассмотрение в Госглавэкспертизу. Со страницы instagram.com/a_lokot

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Главгосэкспертиза не одобрила проект продления Дзержинской ветки метро до станции «Молодежная» из-за новых требований к формату документов.

— Положительное заключение по технической части проекта на строительство участка Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная», общей протяженностью 3,26 км было получено еще в июле 2013 года. В настоящее время в связи с планируемым возобновлением строительства необходимо пройти проверку достоверности определения сметной стоимости проекта, — рассказали в пресс-центре мэрии.

В ведомстве уточнили, что в 2017 году у «Главгосэкспертизы России» появились новые требования к формату предоставления документации. Из-за этого документы, которые есть сейчас, необходимо перевести в новый формат.

— Работа с документами уже ведется специалистами и в ближайшее время будет закончена. Необходимая документация до конца текущей недели будет направлена в Госглавэкспертизу, — добавили в мэрии.

Напомним, проект продолжения строительства Дзержинской линии метро был направлен на государственную экспертизу до июня прошлого года, однако тогда возникли временные трудности с их продвижением.

ИСТОЧНИК KP.RU