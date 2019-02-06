«Дверь вынесло в подъезд»: пожарные рассказали, как взорвавшийся освежитель воздуха чуть не убил девушку

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-06T13:51:36+03:00

Взорвавшийся освежитель воздуха вынес сразу две двери в одной из квартир Бердска

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Пожарные отмечают, что девушке повезло и ЧП закончилось не пожаром, а только выбитыми дверями.

— Инцидент произошел сегодня утром, 6 февраля в одной из квартир Бердска в доме на улице Красная Сибирь. Женщина поставила свечку в туалете, после чего произошел взрыв баллона освежителя воздуха, который стоял в туалетной комнате. От взрыва повредилась дверь в туалет, а также входная дверь в квартиру выпала на лестничную площадку, — рассказал подробности ЧП «КП» — Новосибирск» начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бердску Николай Степоненков.

Он добавил, что дверь в туалет находилась напротив входной двери, и давление от взрыва вынесло обе двери, поскольку взрыв получился направленный.

— Дверь входная была металлическая, облегченная. Оказалось, что она была посажена просто на пену, этого хватило, чтобы от взрыва дверь отлетела, — отметил Степоненков, добавив, что от взрыва никто не пострадал, включая хозяйку квартиры, которая на тот момент находилась в другой комнате.

ИСТОЧНИК KP.RU