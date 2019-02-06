2019-02-06T13:32:34+03:00
Дом. Семья

Хозяева оборзели: волонтеры спасают щенка элитной породы

У четырехмесячной борзой рахит и расстройство желудка, зоозащитники предполагают, что ей не давали нормально двигаться
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
С виду Ирма не красотка, но как оказалось - собака голубых кровей. Фото: vk.com/cat_nskС виду Ирма не красотка, но как оказалось - собака голубых кровей. Фото: vk.com/cat_nsk
Изменить размер текста:

Волонтеры сообщества «Кошкино лукошко» взяли на поруки необычного щенка. С виду собака не слишком привлекательна: массивная вытянутая морда, длинные лапы. Но как оказалось, это представитель элитной породы — русской борзой. У щенка масса проблем: врачи поставили диагноз «рахит», также имеются проблемы с желудком, кожными покровами. Щенка назвали Ирмой, сейчас ему дают витамины, продолжают обследование, приводят в порядок рацион. Куратор собаки Алена Святова рассказала, как к ней попал новый питомец:

— Щенка подкинули к дому моих знакомых в частном секторе. Мы сразу поняли, что щенок породистый. Я начала искать объявления о продаже борзых в сети, в Новосибирске их совсем немного. Нашла объявление с фото именно этого щенка, ошибиться было практически не возможно. Продавец сразу начал отнекиваться, говорить, что это не его собака. Ценник стоял от 5 тысяч рублей, для этой породы — копейки.

Волонтеры полагают, что изначально хозяевами щенка были недобросовестные заводчики, которых еще называют «разведенцами». Они выводят потомство породистых собак исключительно ради прибыли, при этом не заботятся о здоровье нового племени. Естественно, ни о каких родословных и документах в этом случае речи не идет.

— Может кто-то и купил этого щенка, но обнаружив проблемы, от него решили избавиться, — предполагают в сообществе «Кошкино лукошко».

У Ирмы рахит и недовес. Скорее всего, ее неправильно кормили и не давали достаточно двигаться. Фото: vk.com/cat_nsk

У Ирмы рахит и недовес. Скорее всего, ее неправильно кормили и не давали достаточно двигаться. Фото: vk.com/cat_nsk

Опытные заводчики, с которыми общались волонтеры, подтвердили — щенок действительно русской борзой, но в запущенном состоянии. Сейчас Ирме неудобно ходить — из-за неправильного рациона, недостатка движения и недовеса ее лапы неправильно сформированы. Но волонтеры уверены, что это удастся поправить, при должном уходе, проблема исчезнет сама.

По данным различных источников, реальная стоимость щенка русской борзой с документами в среднем составляет 30-60 тысяч рублей.

— С такими собаками Иван Грозный на охоту ходил. Жутко видеть, что делают с породой недобросовестные люди. Пока мы оставляем Ирму у себя, будем отдавать ее только под стерилизацию и только людям, способным содержать такое животное, — говорит Алена Святова.

Такой красоткой Ирма станет, когда подрастет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такой красоткой Ирма станет, когда подрастет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три подвески для любимой: «Комсомольская правда» и «Sunlight» дарят новосибирцам драгоценные подарки
Застывшая красота: новосибирский фотограф делает завораживающие снимки мыльных пузырей на морозе
Эксперимент на месяц: новосибирский депутат пересел на общественный транспорт
В школьных столовых Новосибирска начинают вводить систему "шведский стол"
Вырвало двери: освежитель воздуха взорвался в туалете квартиры бердчанки
«Отвернулась на несколько минут»: 8-месячный мальчик утонул в ванной из-за невнимательной матери
Новосибирская область готовится к поступлению вертолетов по проекту обновления санавиации
Менять показания не помогло: муж получил 9 лет в колонии за убийство любовника жены
Успели выбежать: из горящей девятиэтажки на Затулинке до приезда пожарных спаслись 50 жильцов
«Зато книгу читает»: пассажиров метро озадачил брутальный панк с белой бородой и красными волосами
«Выпускают ледяного джинна»: новосибирцы присоединились к самому морозному флешмобу
Лайфхак от морозов: новосибирцев рассмешил прохожий с батареей на спине
Все спланировал: находчивый новосибирец забрал у продавца выручку и красную рыбу, а после скрылся на такси
Погода на день в Новосибирске: 6 февраля морозы немного ослабнут
«Точно домовенок»: необычному котенку с лапками как у кузнечика нужна вторая операция
Не все фанаты поддержали: в Новосибирске собрали подписи в поддержку футболиста Кокорина
Спешили на роды: под Новосибирском в машину «Скорой помощи» врезался «Лексус»
Закрыли 12 классов: почти 23 тысячи человек в Новосибирской области простыли за неделю
Попарилась: в бердской сауне ограбили девушку, отдыхавшую в компании мужчин
«Лена, это огонь!»: сибирячка покорила японцев своим тверком
Пропала после аварии: в Новосибирске ищут девушку, бесследно исчезнувшую после страшного ДТП
Научное ускорение: физики рассказали, зачем стране нужен сибирский синхротрон «СКИФ»
Назван новый глава Кировской администрации Новосибирска
Тепло вернули: энергетики закончили ремонт на котле ТЭЦ-5
Прокуратура официально извинилась перед отцом и сыном Солодкиными