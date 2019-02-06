Хозяева оборзели: волонтеры спасают щенка элитной породы

СЕГОДНЯ 13:32 2019-02-06T13:32:34+03:00

С виду Ирма не красотка, но как оказалось - собака голубых кровей. Фото: vk.com/cat_nsk

У четырехмесячной борзой рахит и расстройство желудка, зоозащитники предполагают, что ей не давали нормально двигаться

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Волонтеры сообщества «Кошкино лукошко» взяли на поруки необычного щенка. С виду собака не слишком привлекательна: массивная вытянутая морда, длинные лапы. Но как оказалось, это представитель элитной породы — русской борзой. У щенка масса проблем: врачи поставили диагноз «рахит», также имеются проблемы с желудком, кожными покровами. Щенка назвали Ирмой, сейчас ему дают витамины, продолжают обследование, приводят в порядок рацион. Куратор собаки Алена Святова рассказала, как к ней попал новый питомец:

— Щенка подкинули к дому моих знакомых в частном секторе. Мы сразу поняли, что щенок породистый. Я начала искать объявления о продаже борзых в сети, в Новосибирске их совсем немного. Нашла объявление с фото именно этого щенка, ошибиться было практически не возможно. Продавец сразу начал отнекиваться, говорить, что это не его собака. Ценник стоял от 5 тысяч рублей, для этой породы — копейки.

Волонтеры полагают, что изначально хозяевами щенка были недобросовестные заводчики, которых еще называют «разведенцами». Они выводят потомство породистых собак исключительно ради прибыли, при этом не заботятся о здоровье нового племени. Естественно, ни о каких родословных и документах в этом случае речи не идет.

— Может кто-то и купил этого щенка, но обнаружив проблемы, от него решили избавиться, — предполагают в сообществе «Кошкино лукошко».

У Ирмы рахит и недовес. Скорее всего, ее неправильно кормили и не давали достаточно двигаться. Фото: vk.com/cat_nsk

Опытные заводчики, с которыми общались волонтеры, подтвердили — щенок действительно русской борзой, но в запущенном состоянии. Сейчас Ирме неудобно ходить — из-за неправильного рациона, недостатка движения и недовеса ее лапы неправильно сформированы. Но волонтеры уверены, что это удастся поправить, при должном уходе, проблема исчезнет сама.

По данным различных источников, реальная стоимость щенка русской борзой с документами в среднем составляет 30-60 тысяч рублей.

— С такими собаками Иван Грозный на охоту ходил. Жутко видеть, что делают с породой недобросовестные люди. Пока мы оставляем Ирму у себя, будем отдавать ее только под стерилизацию и только людям, способным содержать такое животное, — говорит Алена Святова.

Такой красоткой Ирма станет, когда подрастет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU