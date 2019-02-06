Три подвески для любимой: «Комсомольская правда» и «Sunlight» дарят новосибирцам драгоценные подарки

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-06T13:18:49+03:00

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Всего неделя осталась до Дня святого Валентина, а это значит, что самое время задуматься о подарке для своей второй половинки. И у новосибирцев есть замечательная возможность сделать презент своей любимой вместе с «Комсомольской правдой» и «Sunlight».

Все просто: уже в номере «Комсомольской правды» за 6 февраля вышел купон, который можно обменять на подвеску в магазинах ювелирной сети «Sunlight». И в среду у газетных киосков был ажиотаж:

- Я уже второй раз участвую в совместной акции «Комсомольской правды» и одной из сетей ювелирных магазинов, - рассказал студент Сибирского университета водного транспорта Александр. – В этот раз я обменяю купон на подарок любимой девушке и постараюсь купить газеты на следующей неделе, чтобы сделать подарки маме и сестре на 8 марта.

Кстати, 12 и 13 февраля в ежедневном выпуске также будут напечатаны купоны. Таким образом, у наших читателей есть уникальный шанс до 28 февраля обменять три купона из «КП» на три подарка от сети ювелирных магазинов «Sunlight».

ИСТОЧНИК KP.RU