Застывшая красота: новосибирский фотограф делает завораживающие снимки мыльных пузырей на морозе

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-06T12:55:50+03:00

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Фотограф из Новосибирска занимается съемкой узоров на мыльных пузырях на морозе и для этого у него есть только 10 секунд.

— В первый раз делать такие фото я попробовал в прошлом году, и у меня с первого раза получилось, стало интересно и начал делать такие фотографии. В этом году уже более интересные картинки на пузырях получаются, — рассказал «КП» — Новосибирск» о своем достаточно необычном хобби макросъемки новосибирский фотограф Андрей Пристяжнюк.

Он отметил, что такие фото получаются только в морозную погоду, когда на улице хотя бы минус 25, как минимум.

— Тогда рисунок на пузыре будет красивый, четкий появляться, а если холоднее будет, больше 30 мороза — рисунок будет быстрее появляться, замерзать пузырь будет и быстрее лопнет, можно не успеть сделать фото. Обычно около десяти секунд занимает съемка, чтобы успеть запечатлеть процесс, потом он лопается, становится как стекляшка. Поэтому нужна скорость, — поделился фотограф, описав подготовку и сам процесс.

Такие фото могут получиться только в мороз. Фото: Андрей Пристяжнюк.

Он отметил, что смесь из которой выдувает пузыри, делает сам, самостоятельно. Это не покупные мыльные пузыри. Это специальный состав, в котором используются ингредиенты, чтобы стенки пузыря были более упругие и толстые, чтобы пузырь был эластичнее.

— В день таких съемок я тепло одеваюсь, выхожу на мороз, ищу место подходящее, чтобы солнышко светило, чтоб красиво было, потому что, когда на солнце фото делается, то рисунок на пузыре более яркий получается, его лучше видно, — объяснил сибиряк.

Он добавил, что выдувать такие пузыри, да еще и на морозе, достаточно сложно. Иногда с первого раза не получается.

Мыльные шары надо успеть запечатлеть за 10 секунд, после они лопаются. Фото: Андрей Пристяжнюк.

ИСТОЧНИК KP.RU