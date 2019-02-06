В школьных столовых Новосибирска начинают вводить систему "шведский стол"

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-06T11:04:13+03:00

В мэрии решили называть опыт «витаминный стол», на выбор детям будут предлагать от 2 до 4 разных блюд

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Новосибирские депутаты в конце прошлого года предложили мэрии подумать над организацией шведских столов в школах. Предложение нашло отклик, в этом месяце городские власти начнут активную работу в этом направлении.

— Начнем со школ Октябрьского района, в частности со школы №202, — сообщил сегодня начальник отдела контроля за организацией школьного питания мэрии Новосибирска Роман Попов.

Правда, от названия «шведский стол» решено отказаться, вместо этого стол назвали «витаминный».

— Это сделано, чтобы не раздражать родителей иностранным названием. Во-вторых, мы все-таки даем альтернативу детям в рамках здорового и качественного питания, — пояснил депутат городского совета Николай Тямин.

В будущем планируется, что дети получат на выбор до шести блюд, но на начало эксперимента заложено от двух до четырех блюд на выбор по каждой позиции — первое, второе, компот.

— У детей должно быть право выбора в рамках качественного питания. Кто-то не ест кашу, кто-то — горох. Мы должны предоставить альтернативу. Пытаемся выбрать 2-3 школы и попробовать. Сразу и поварам станет ясно, что у них вкусно, а что нет, — объяснил задачу Николай Тямин.

ИСТОЧНИК KP.RU