В школьных столовых Новосибирска начинают вводить систему "шведский стол"
Новосибирские депутаты в конце прошлого года предложили мэрии подумать над организацией шведских столов в школах. Предложение нашло отклик, в этом месяце городские власти начнут активную работу в этом направлении.
— Начнем со школ Октябрьского района, в частности со школы №202, — сообщил сегодня начальник отдела контроля за организацией школьного питания мэрии Новосибирска Роман Попов.
Правда, от названия «шведский стол» решено отказаться, вместо этого стол назвали «витаминный».
— Это сделано, чтобы не раздражать родителей иностранным названием. Во-вторых, мы все-таки даем альтернативу детям в рамках здорового и качественного питания, — пояснил депутат городского совета Николай Тямин.
В будущем планируется, что дети получат на выбор до шести блюд, но на начало эксперимента заложено от двух до четырех блюд на выбор по каждой позиции — первое, второе, компот.
— У детей должно быть право выбора в рамках качественного питания. Кто-то не ест кашу, кто-то — горох. Мы должны предоставить альтернативу. Пытаемся выбрать 2-3 школы и попробовать. Сразу и поварам станет ясно, что у них вкусно, а что нет, — объяснил задачу Николай Тямин.
ИСТОЧНИК KP.RU