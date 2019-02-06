2019-02-06T10:41:12+03:00
Происшествия

Вырвало двери: освежитель воздуха взорвался в туалете квартиры бердчанки

Волной от взрыва в квартире вырвало двери в туалет
Надежда ЯРКОВА
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В квартире от взрыва баллона с освежителем воздуха выбило двери.В квартире от взрыва баллона с освежителем воздуха выбило двери.Фото: Надежда ЯРКОВА
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Аэрозольный баллон с освежителем воздуха взорвался в одной из квартир Бердска, взрыв был такой силы, что от него вырвало двери в туалетной комнате.

Инцидент произошел сегодня, 6 февраля около 10 часов утра в одной из квартир на улице Красная Сибирь в Бердске, где взрывной волной от аэрозоля выбило две двери. Об этом сообщает местное издание «Свидетель» со ссылкой на начальника отдела надзорной деятельности Николая Степоненкова.

Он рассказал, что причиной взрыва послужило несоблюдение инструкции пользования аэрозольным баллоном.

— На каждом из них четко указано: беречь от огня, однако хозяйка квартиры, где произошло ЧП, зажгла в туалете ароматическую свечу и поставила ее рядом с баллоном освежителя воздуха. Аэрозоль взорвался, и взрывной волной выбило дверь в туалете и входную дверь квартиры, — уточнил глава отдела, добавив, что обе двери были расположены напротив друг друга.

В результате взрыва никто не пострадал.

— Во время ЧП хозяйка была в другой комнате. Никакого горения в квартире также не было, — отметил Степоненков, напомнив о необходимости соблюдать инструкции при использовании баллонов аэрозоля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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