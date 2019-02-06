«Отвернулась на несколько минут»: 8-месячный мальчик утонул в ванной из-за невнимательной матери
Следователи проводят проверку по данному делу
Ребенок захлебнулся в ванной.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
Трагедия произошла в городе Бердске Новосибирской области. Вечером 5 февраля женщина купала 8-месячного сына в ванной. Как говорит сама мать, она отвернулась на несколько минут. Когда зашла обратно в ванную, ребенок уже был под водой. В СКР начата проверка.
— Идет проверка по факту обнаружения тела младенца в квартире дома по улице Горького в Бердске, назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщает СКР по Новосибирской области.
Не исключено, что против матери мальчика будет возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
ИСТОЧНИК KP.RU