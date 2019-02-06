Новосибирская область готовится к поступлению вертолетов по проекту обновления санавиации

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-06T09:22:56+03:00

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Национальный проект «Здрвоохранение» в Новосибирской области получит финансирование в размере 35 миллиардов рублей. В этом году среди первых мероприятий — обновление санитарной авиации. В задачи 2019 года входит приобретение вертолетов и постройка посадочных площадок рядом с клиниками, в которых оказывают помощь пациентам из районов области.

— В этом году на территории Новосибирской области будет практически заново создана санитарная авиация. Мы получим специализированное оборудование, воздушные суда, будут построены необходимые посадочные вертолетные площадки для доставки экстренных пациентов в основные клиники региона. В ближайшие дни будет объявлено о первом транше, первом распределении вертолетов, — объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Первая вертолетная площадка будет построена возле областной клинической больницы. Добавим, что и сегодня в экстренных случаях есть возможность доставить пациентов в мегаполис по воздуху, но региону необходимо полностью обновить, а также улучшить инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU