2019-02-06T08:12:00+03:00
Происшествия

Успели выбежать: из горящей девятиэтажки на Затулинке до приезда пожарных спаслись 50 жильцов

Из горящего дома на Зорге самостоятельно эавкировались 50 жильцов, из них 10 - детей
Надежда ЯРКОВА
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Вечером в жилом доме на четвертом этаже загорелась квартира. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Вечером в жилом доме на четвертом этаже загорелась квартира. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Во вторник вечером на Затулинском жилмассиве случился пожар в квартире девятиэтажки на четвертом этаже.

— Пожар вспыхнул 5 февраля в 19:31 в квартире жилого дома по улице Зорге, 221 в Кировском районе. Из подъезда самостоятельно, до приезда пожарных, по лестничным маршам эвакуировались 50 человек, из них 10 детей. Никто во время пожара не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В одной из комнат огнем были повреждены домашние вещи. Спустя почти два часа, в 21:23 пожар был полностью ликвидирован.

— Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации и монтажа электрооборудования, — уточнили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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