Успели выбежать: из горящей девятиэтажки на Затулинке до приезда пожарных спаслись 50 жильцов
Во вторник вечером на Затулинском жилмассиве случился пожар в квартире девятиэтажки на четвертом этаже.
— Пожар вспыхнул 5 февраля в 19:31 в квартире жилого дома по улице Зорге, 221 в Кировском районе. Из подъезда самостоятельно, до приезда пожарных, по лестничным маршам эвакуировались 50 человек, из них 10 детей. Никто во время пожара не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В одной из комнат огнем были повреждены домашние вещи. Спустя почти два часа, в 21:23 пожар был полностью ликвидирован.
— Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации и монтажа электрооборудования, — уточнили в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU