«Зато книгу читает»: пассажиров метро озадачил брутальный панк с белой бородой и красными волосами
Фото брутального парня с пирсингом, огненно-красными волосами и белой бородой, одетого в пуховик с ядовито-зеленым мехом и в ботинках на платформе появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте»и тут же вызвало бурю эмоций среди пользователей соцсетей. Многие признали, что это неплохой ответ и без того серым будням, а многие оценили, что парень не теряет времени в метро, а читает книгу. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:
— Немного позитива в серость будней,- пишет один.
— Зато книгу читает, а не в телефон тычет! — отмечает второй.
— Киберпанк, который мы заслужили, — добавляет третий.
— Вполне нормальная девушка аудио тренинг прослушивает, — шутит четвертый про одну из расположившихся по обеим сторонам от парня девушек.
ИСТОЧНИК KP.RU