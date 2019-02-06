2019-02-06T06:45:01+03:00
Общество

«Зато книгу читает»: пассажиров метро озадачил брутальный панк с белой бородой и красными волосами

Пассажиры новосибирского метро встретили необычного пассажира — настоящего киберпанка
Надежда ЯРКОВА
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Будни новосибирцев раскрасил яркий пассажир. Фото: vk.com/subwaynsk.Будни новосибирцев раскрасил яркий пассажир. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Фото брутального парня с пирсингом, огненно-красными волосами и белой бородой, одетого в пуховик с ядовито-зеленым мехом и в ботинках на платформе появилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте»и тут же вызвало бурю эмоций среди пользователей соцсетей. Многие признали, что это неплохой ответ и без того серым будням, а многие оценили, что парень не теряет времени в метро, а читает книгу. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:

— Немного позитива в серость будней,- пишет один.

— Зато книгу читает, а не в телефон тычет! — отмечает второй.

— Киберпанк, который мы заслужили, — добавляет третий.

— Вполне нормальная девушка аудио тренинг прослушивает, — шутит четвертый про одну из расположившихся по обеим сторонам от парня девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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