Лайфхак от морозов: новосибирцев рассмешил прохожий с батареей на спине
Новосибирский депутат предложил свой способ борьбы с экстремальным похолоданием, которое пришло в город с началом недели. В такие морозы некоторые новосибирцы не расстаются с батареей не только дома, но и на улице, как сибиряк на фото.
— Лайфхак на ближайшую неделю: нагреваем батарею и …,- подписал фото, которое выложил на своей странице в соцсетях новосибирский депутат Дмитрий Прибаловец.
Сибиряки по достоинству оценили чувство юмора парня с фото. Вот что они пишут по этому поводу:
— Ой, мне надо такую грелку, — пишет один.
— Если вы не успели заказать на Алиэкспересс дешевые автономные USB- электрогрелки, — шутит второй.
— А еще лучше на русской печи ездить, как Иван- царевич, — добавляет третий.
ИСТОЧНИК KP.RU