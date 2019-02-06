2019-02-06T05:03:25+03:00
Общество

Лайфхак от морозов: новосибирцев рассмешил прохожий с батареей на спине

В город пришли 40-градусные морозы и жители Новосибирска по-своему борются с наступившими холодами
Надежда ЯРКОВА
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В такой мороз на улицу лучше выходить со своей батареей на спине. Фото: Дмитрий Прибаловец.В такой мороз на улицу лучше выходить со своей батареей на спине. Фото: Дмитрий Прибаловец.
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Новосибирский депутат предложил свой способ борьбы с экстремальным похолоданием, которое пришло в город с началом недели. В такие морозы некоторые новосибирцы не расстаются с батареей не только дома, но и на улице, как сибиряк на фото.

— Лайфхак на ближайшую неделю: нагреваем батарею и …,- подписал фото, которое выложил на своей странице в соцсетях новосибирский депутат Дмитрий Прибаловец.

Сибиряки по достоинству оценили чувство юмора парня с фото. Вот что они пишут по этому поводу:

— Ой, мне надо такую грелку, — пишет один.

— Если вы не успели заказать на Алиэкспересс дешевые автономные USB- электрогрелки, — шутит второй.

— А еще лучше на русской печи ездить, как Иван- царевич, — добавляет третий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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