Все спланировал: находчивый новосибирец забрал у продавца выручку и красную рыбу, а после скрылся на такси

СЕГОДНЯ 04:13 2019-02-06T04:15:07+03:00

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В Новосибирске мужчина ограбил продавца в магазине, забрав рыбу и деньги, после чего прыгнул в ждавшее его такси.

— Инцидент произошел 3 февраля около 5 часов вечера в одном из продовольственных магазинов в Октябрьском районе. Туда зашел покупатель и выбрав красную рыбу, попросил продавца порезать ее на порционные куски. Когда женщина взяла нож, мужчина выхватил его и, угрожая, забрал из кассы 10 тысяч рублей. После, мужчина с деньгами и рыбой сел в такси, которое уже ожидало его у входа, и скрылся на нем. Продавец успела выбежать на улицу и запомнить номер машины, после чего тут же позвонила в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские оперативно смогли найти и задержать подозреваемого, ранее судимого за кражу, грабеж и разбой 29-летнего жителя Октябрьского района. Украденные деньги он успел потратить на собственные нужды.

— Было возбуждено уголовное дело по статье — разбой. Сейчас в отношении задержанного решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — добавили в ведомстве. — Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU