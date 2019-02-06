Погода на день в Новосибирске: 6 февраля морозы немного ослабнут

СЕГОДНЯ 03:15 2019-02-06T03:15:29+03:00

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Сегодня в городе ожидается кратковременное ослабление морозов, днем будет до минус 23 градусов.

— В среду, 6 февраля в Новосибирске будет небольшая облачность без осадков. Местами дым, дымка, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 23-25 градусов, к ночи мороз усилится до минус 29-31 градусов, в пригороде до минус 34 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается небольшая облачность без осадков, днем по югу местами небольшой снег. При прояснениях дым, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 20-25 градусов, местами до минус 31 градусов. Ночью похолодает до минус 29-34 градусов, местами до минус 42 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную погоду с дневной температурой до минус 25 градусов и ночной до минус 35 градусов. По данным синоптиков, аномально холодная погода продержится в городе еще до конца недели, лишь к выходным обещают постепенное ослабление морозов до минус 18-22 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU