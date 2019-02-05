«Точно домовенок»: необычному котенку с лапками как у кузнечика нужна вторая операция
Котенок Черныш, которого спасают новосибирские волонтеры, стал настоящим любимчиком в соцсетях. Напомним, животное в сугробе нашла одна их сотрудниц приюта «Кошкино лукошко». Оказалось, что животного по сути вывернуты лапки как у кузнечика, и нет мышц и суставов. Ветеринары сделали Чернышу операцию, поставили ему конструкции вроде аппарата Илизарова, но теперь ему нужна вторая операция:
- Пока даже не знаю, сколько она будет стоить: предстоит и дальше править лапки. Есть и хорошие новости: в данный момент хирурги говорят, что после первой операции все пределах нормы, - рассказала Алена Мезенцева, руководитель приюта. – Сейчас Черныш ведет себя как обычный котенок: ест, спит, пытается играть.
Пользователи соцсетей считают, что Черныш похож на домовенка. Фото: «Кошкино лукошко».
Тем временем соцсетях сибиряки умиляются новым фотографиям Черныша:
- Такой милый! Выздоравливай скорее, малышок, - пишут одни.
- Что за чудо! Невероятный котенок! Такой смешной, - восхищаются вторые.
- Точно домовенок! – шутят третьи. – Или чертенок с пушистым хвостом.
Если вы готовы помочь Чернышу и приюту, то связаться с новосибирскими волонтерами можно по тел. 8-953-861-28-82.
Котенок, у которого из-за болезни лапки как у кузнечика, покорил пользователей соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU