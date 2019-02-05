«Точно домовенок»: необычному котенку с лапками как у кузнечика нужна вторая операция

СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-05T17:29:47+03:00

Черныш после первой операции чувствует себя хорошо. Фото «Кошкино лукошко».

Сам хвостатый подопечный новосибирских волонтеров чувствует себя хорошо и пробует играть

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Котенок Черныш, которого спасают новосибирские волонтеры, стал настоящим любимчиком в соцсетях. Напомним, животное в сугробе нашла одна их сотрудниц приюта «Кошкино лукошко». Оказалось, что животного по сути вывернуты лапки как у кузнечика, и нет мышц и суставов. Ветеринары сделали Чернышу операцию, поставили ему конструкции вроде аппарата Илизарова, но теперь ему нужна вторая операция:

- Пока даже не знаю, сколько она будет стоить: предстоит и дальше править лапки. Есть и хорошие новости: в данный момент хирурги говорят, что после первой операции все пределах нормы, - рассказала Алена Мезенцева, руководитель приюта. – Сейчас Черныш ведет себя как обычный котенок: ест, спит, пытается играть.

Пользователи соцсетей считают, что Черныш похож на домовенка. Фото: «Кошкино лукошко».

Тем временем соцсетях сибиряки умиляются новым фотографиям Черныша:

- Такой милый! Выздоравливай скорее, малышок, - пишут одни.

- Что за чудо! Невероятный котенок! Такой смешной, - восхищаются вторые.

- Точно домовенок! – шутят третьи. – Или чертенок с пушистым хвостом.

Если вы готовы помочь Чернышу и приюту, то связаться с новосибирскими волонтерами можно по тел. 8-953-861-28-82.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688430" frameborder="0"></iframe> Котенок, у которого из-за болезни лапки как у кузнечика, покорил пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU