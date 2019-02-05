Не все фанаты поддержали: в Новосибирске собрали подписи в поддержку футболиста Кокорина

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-05T16:33:33+03:00

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Во многих городах России прошел сбор подписей в поддержку известных любителей красиво отдохнуть футболистов Кокорина и Мамаева. В «Инстаграме» Александра Кокорина был опубликован список с адресами, где можно поставить автограф и тем самым поддержать спортсменов. В Новосибирске — это кафе «Академия кофе» на проспекте Карла Маркса. При этом сама кофейня была удивлена, что ее адрес фигурирует в «Инстаграме» футболиста, который сейчас находится в СИЗО:

— Мы не являемся организаторами этой акции и не выступали за сбор подписей, — рассказала «КП» Светлана, работница кафе. — Как я поняла, это инициатива нескольких болельщиков, которые просто указали место встречи у нас. И действительно я видела, как какие-то ребята что-то там за столиком собирали. Мы — общественное место, мы не можем запретить собирать эти подписи. Но массовый характер эта акция не носила. У нас за кофе очереди больше, чем за этот столик. Не было какой-то яркой активности.

Напомним, в октябре 2018 года футболисты закатили гулянку, в которой нашлось место и стриптизу, и алкоголю, и драке. Сначала досталось водителю ведущей «Первого канала» Сергею Соловчуку, затем директору департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денису Паку и руководителю государственного научного центра «НАМИ» Сергею Гайсину. Против Мамаева, Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Протосовицкого возбудили уголовное дело, футболистов со скандалом отправили в СИЗО. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено 6 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU