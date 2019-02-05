Спешили на роды: под Новосибирском в машину «Скорой помощи» врезался «Лексус»

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-05T16:14:31+03:00

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Утром во вторник, 5 февраля, серьезная авария произошла в райцентре Чулым Новосибирской области: там «Лексус» врезался в машину «Скорой помощи».

- Очевидцы сообщают, УАЗ медиков ехал с включёнными проблесковыми маячками и сиреной: бригада спешила на вызов к роженице, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». – Но на перекрёстке улиц Чулымской и Кожемякина в машину врезался Lexus RX.

К счастью, в аварии никто не пострадал. А комментаторы в соцсетях обсуждают произошедшее ДТП и не стесняются в выражениях:

- Надеюсь, этому на «Лексусе» достанется по полной, и посадят надолго, - пишут одни.

- «Лексус» совершал манёвр на зелёный сигнал светофора и не мог предположить, что «Скорая» пойдёт на обгон! А водитель «Скорой» мог бы и скинуть скорость, дав завершить манёвр, - вступаются за водителя иномарки другие.

Теперь точку в этой истории предстоит поставить сотрудникам ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/690199" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском в машину «Скорой помощи» врезался «Лексус».

ИСТОЧНИК KP.RU