Спешили на роды: под Новосибирском в машину «Скорой помощи» врезался «Лексус»
Утром во вторник, 5 февраля, серьезная авария произошла в райцентре Чулым Новосибирской области: там «Лексус» врезался в машину «Скорой помощи».
- Очевидцы сообщают, УАЗ медиков ехал с включёнными проблесковыми маячками и сиреной: бригада спешила на вызов к роженице, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». – Но на перекрёстке улиц Чулымской и Кожемякина в машину врезался Lexus RX.
К счастью, в аварии никто не пострадал. А комментаторы в соцсетях обсуждают произошедшее ДТП и не стесняются в выражениях:
- Надеюсь, этому на «Лексусе» достанется по полной, и посадят надолго, - пишут одни.
- «Лексус» совершал манёвр на зелёный сигнал светофора и не мог предположить, что «Скорая» пойдёт на обгон! А водитель «Скорой» мог бы и скинуть скорость, дав завершить манёвр, - вступаются за водителя иномарки другие.
Теперь точку в этой истории предстоит поставить сотрудникам ГИБДД.
Под Новосибирском в машину «Скорой помощи» врезался «Лексус».
ИСТОЧНИК KP.RU