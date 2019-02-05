2019-02-05T15:43:38+03:00
Здоровье

Закрыли 12 классов: почти 23 тысячи человек в Новосибирской области простыли за неделю

В основном ОРВИ болеют взрослые
Александра БРУНЯ
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В регионе закрыли на карантин 12 классов и 54 группы в детских садах.В регионе закрыли на карантин 12 классов и 54 группы в детских садах.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Новосибирской области продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа. За последнюю неделю к врачам обратились 22,8 тысячи человек.

— Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составил 11,5%, — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Врачи отмечают, что в основном болеют взрослые, но при этом в регионе закрыли на карантин 12 классов и 54 группы в детских садах, полностью закрыт один малокомплектный детский сад. Медики просят сибиряков быть внимательнее к своему здоровью, тепло одеваться, воздерживать от долгих прогулок и посещения общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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