2019-02-05T15:30:24+03:00
Происшествия

Попарилась: в бердской сауне ограбили девушку, отдыхавшую в компании мужчин

У нее украли украшения: ущерб составил 23 тысячи рублей
Татьяна СОЛОВОВА
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Полиции быстро удалось найти вора.Полиции быстро удалось найти вора.Фото: Влад КОМЯКОВ
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История эта произошла в понедельник, 4 февраля, в одной из саун города Бердска. Именно там 30-летняя сибирячка была в компании малознакомых мужчин.

- Внезапно один из присутствующих мужчин выключил свет, сорвал с неё золотые украшения – цепочку и браслет - и убежал, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Ущерб составил 23 тысячи рублей.

Найти жулика полицейским особого труда не составило: им оказался 36-летний житель Бердска, который ранее уже был судим за угон и грабеж.

- Во время обыска у него обнаружили и изъяли украденные украшения, - продолжают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Вору уже предъявили обвинение в грабеже, сейчас пешается вопрос об избрании ему меры пресечения. Теперь ужчине грозят два года исправительных работ либо до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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